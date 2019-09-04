FIFA 2022 Dünya Kupası'nın logosu belli oldu

Bu ambleme eşlik etmek için oluşturulan yeni yazı tipi ise geleneksel Arap hat sanatının yeni ve çağdaş bir yazı tipini yeniden tasarlıyor ve geleneği modernite ile birleştiriyor.
FIFA, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile 2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın logosunu duyurdu.
Bu ambleme eşlik etmek için oluşturulan yeni yazı tipi ise geleneksel Arap hat sanatının yeni ve çağdaş bir yazı tipini yeniden tasarlıyor ve geleneği modernite ile birleştiriyor.
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