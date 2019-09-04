Süper Lig'in en değerlisi Galatasaray

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, Süper Lig'de yer alan takımların kadro değeri sıralamasında, geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, 136.40 milyon eurp kadro değeriyle ilk sırada kendine yer buldu.
İKİNCİ SIRADA BEŞİKTAŞ VAR
Sarı-kırmızılı takımın ardından, 84.45 milyon euro kadro değeriyle Beşiktaş ikinci sırada, 83.38 milyon euro'ylaFenerbahçe üçüncü sırada ve 63.90 milyon euro'yla değeriyle Trabzonspor dördüncü sıraya yerleşti.
Ligin piyasa değeri en düşük ekibi ise 7.75 milyon euro takım değeriyle MKE Ankaragücü olarak gösterildi.
Süper Lig'de yer alan 18 takımın toplam kadro değeri ise 676.59 milyon euro olarak ifade edildi.
EN DEĞERLİ OYUNCU LİSTESİ
Ligin piyasa değeri en yüksek futbolcusu olarak gösterilen Seri'yi, 23 milyon euro değerle takım arkadaşı Fransız ön libero Steven Nzonzi takip etti.
EN DEĞERLİ 15 FUTBOLCU
Ligde ter dökecek en değerli 15 oyuncu listesinde, Galatasaray'dan 5 oyuncu yer aldı.
Bu listede, Fenerbahçe'den 4, Beşiktaş'tan 3, Trabzonspor'dan 2 ve Medipol Başakşehir'den 1 futbolcu bulundu.
Söz konusu internet sitesinin verilerine göre Süper Lig'de en değerli oyuncu 15 milyon euro değeriyle Trabzonspor'un 20 yaşındaki futbolcusu Abdülkadir Ömür oldu.
Bu oyuncuyu 7 milyon euro'yla Medipol Başakşehir'den İrfan Can Kahveci ve 5.5 milyon avro değeriyle Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz takip etti.
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