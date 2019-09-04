Av köpeği karşılığında transfer oldu

Türkiye'nin çeşitli takımlarında hem profesyonel, hem de amatör takımlarda yıllarca futbol oynayan Hasan Uysal, Kütahya’da amatör kümede mücadele eden Muratlıspor Kulübü'ne transfer oldu.
© AP Photo / Paolo Lazzeroni
Orhanelili futbolcu bu transfer sayesinde sadece av köpeği aldı. Son 10 yıldır kesintisiz Orhanelispor’da mücadele ettiğini ve av merakı yüzünden futbolu bıraktığını dile getiren Hasan Uysal, şöyle konuştu:
"Av merakım yüzünden 10 yıldır severek formasını giydiğim Orhanelispor’da futbolu bırakmıştım. Muratlıspor yöneticilerinin câzip teklifi karşısında tekrar futbola dönmeye karar verdim."
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