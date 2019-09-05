Mustafa Cengiz: Fatih Terim'e cezanın 19.05'te açıklanması soruşturulmalı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun teknik direktör Fatih Terim'e 4, yardımcı antrenör Ümit Davala'ya 3 maç ceza vermesinin ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.Cengiz her camia için kutsal değerlerin olduğunu vurgulayarak, "Bunlardan biri de bizim kuruluş tarihimizdir. Bu ceza açıklamasının özellikle saat 19.05'te yayına girmesi beni GS TV'ye getirdi. Ben bunu yakıştıramadım. TFF herhangi bir kulübün takımı değildir. TFF, bizim değer verdiğimiz bir kurumdur. Siz mevzilenmenizi bir takıma karşı yaparsanız, cephenizi ona doğru kurarsanız bu asla bu cepheyi kuranlara bir şey getirmez. Sevgili hocam ile bu konuyu görüştüm. 'Hocam organize kötülük derken, herhangi bir kurumu, TFF'yi hedef aldınız mı?' diye sordum. 'Hayır' dedi ve bize karşı tepkilerin organize sürdüğünü söyledi, bundan dolayı açıklamayı yaptığını belirtti. Bütün maçlara gitmeye çalışıyorum. Bazı maçlarda özellikle bizim yedek kulübemizin arkasına militan unsurlar yerleştiriliyor. Bunlar özellikle hocamıza ve teknik heyetimizdeki isimlere hakaret ve küfür ediyorlar" diye konuştu.

'HAKEMLERİMİZ NEDEN BİZE KARŞI BU KADAR CESUR?'



Cengiz, hakemler Galatasaray'a karşı daha cesur olduğunun altını çizerek, "Hocamızla konuştuk, bize %43 oranın sarı kart veriliyor. İsim vermiyorum, rakibimiz 19 faul yapıyor 0 sarı kart, bizim 9 sarı karta, 4 sarı, 2 kırmızı kart! Bu düzgün olarak devam ediliyor. 2 faulümüzden 1'ine sarı çıkıyor. Hakemler, Galatasaray'a karşı çok cesur. Diğer maçlarda da cesur olsunlar. Sevgili hakemlerimiz neden bize karşı bu kadar cesur? Tepkilerden biri bu. Bu ne derece organize? Geçen yıl Kulüpler Birliği, Galatasaray'a karşı açıklama yaptı. Kulüpler Birliği'nin defterinde bu karar yok. 8 kulüp yayınlıyor, 10 kulüp yayınlamıyor. Başlık ne, 17 kulüp. Bu olmadı. İçerik ise yürekler acısı. Geçen sene Konyaspor maçında hakemlerin 5 dakika hakemlerin kendi arasında konuşmasından kuşkulandık. 'Ne konuştunuz, açıklayın' dedik ama ceza yedik" ifadelerini kullandı.

'FATİH TERİM HAK ETMİŞ OLSA, BİZ ZATEN SUSARIZ'



Terim'e verilen 4 maçlık cezanın da ağır bir karar olduğunu söyleyen Galatasaray Başkanı, "Silah ile tehdit edilenlere 11 gün ceza verildiğini gördük. Ona verilsin demiyorum ama eşitlik ilkesi varsa her şey eşit olmalı. Rakip takım teknik direktörü çok ağır konuşmuş. Ben izleyemedim, sinirim bozuldu. Kimseyi suçlamıyorum ama yanlış kararın bir şekilde döneceğine inanmak istiyorum. Tahkim'de ciddi hukukçular var, böyle bir ceza inandırıcı gelmiyor, bu düzeltilecektir diye inanıyorum. Bir kurum hedef alınmıyor, genel tepkilere bir yanıt var. Bu ceza asla olmaz, olamaz. Neden camialara saygısızlık yapıyoruz, neden ortamı ateşe verecek şeyler yapıyoruz? Fatih Terim hak etmiş olsa, biz zaten susarız. Adalet gerek, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın Trabzonspor'un da ivmesini kesmemek gerek. Ülke sıralamasında daha iyi yere gelmeliyiz" açıklamasında bulundu.

'19.05 YÜREĞİMİZİ YARALADI'



Başkan Cengiz, her takımın güzel transferler yaptığı belirterek, "Bırakın çimende adil mücadele olsun. Ben bugüne kadar hiçbir camiaya kötü bir laf söylemedim, söylemem. Her camia iç içe, bir kardeş bir takımlı, bir kardeş başka takımlı. Saygılı olalım. 19.05 yüreğimizi yaraladı. Bunun soruşturulmasını istiyorum. Sorumlu ortaya çıkarılıp deklare edilmeli. Galatasaray ne kadar güçlenirse, rakiplerimiz de o kadar güçlenir. Tersine, rakiplerimiz ne kadar güçlü olursa, biz de o kadar üçlü oluruz" dedi.

'ÜÇLÜYÜ ESKİŞEHİRSPORLU AMİGO ORHAN ÇIKARMIŞ'



Gündemde olan üçlü tartışmasıyla da ilgili konuşan Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üçlü için Beşiktaş camiası ayağa kalkmış. Ben sanıyordum ki biz üç şampiyon olunca, bu ortaya çıktı. Beşiktaşlı da çıkardıysa tebrik ederim. Ama bana bilgi geldi, Eskişehirsporlu amigo Orhan çıkarmış. Ben yeni öğrendim. Üçlüyü bir yabancı futbolcunun çektirmesi... Nasıl yaptın bunu dedim Falcao'ya. Ben düzenli olarak 1.5 - 2 aydır maç izledim, öğrendim dedi. Cengiz, ayrıca Monaco'ya Falcao için bonservis ödememek için son saniyeye kadar beklediklerini de sözlerine ekledi.