Kayıt
22:25 05 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Mustafa Cengiz

    Mustafa Cengiz: Fatih Terim'e cezanın 19.05'te açıklanması soruşturulmalı

    © AA / Elif Öztürk
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 51

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, PFDK'nın Teknik Direktör Fatih'e 4 maç ceza vermesini ve bu cezanın 19.05'te açıklanmasını sert tepki gösterdi. Cengiz, "19.05 yüreğimizi yaraladı. Bunun soruşturulmasını istiyorum" dedi.

    © DHA /
    Fatih Terim ve Ümit Davala PFDK'ya sevk edildi
    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun teknik direktör Fatih Terim'e 4, yardımcı antrenör Ümit Davala'ya 3 maç ceza vermesinin ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

    Cengiz her camia için kutsal değerlerin olduğunu vurgulayarak, "Bunlardan biri de bizim kuruluş tarihimizdir. Bu ceza açıklamasının özellikle saat 19.05'te yayına girmesi beni GS TV'ye getirdi. Ben bunu yakıştıramadım. TFF herhangi bir kulübün takımı değildir. TFF, bizim değer verdiğimiz bir kurumdur. Siz mevzilenmenizi bir takıma karşı yaparsanız, cephenizi ona doğru kurarsanız bu asla bu cepheyi kuranlara bir şey getirmez. Sevgili hocam ile bu konuyu görüştüm. 'Hocam organize kötülük derken, herhangi bir kurumu, TFF'yi hedef aldınız mı?' diye sordum. 'Hayır' dedi ve bize karşı tepkilerin organize sürdüğünü söyledi, bundan dolayı açıklamayı yaptığını belirtti. Bütün maçlara gitmeye çalışıyorum. Bazı maçlarda özellikle bizim yedek kulübemizin arkasına militan unsurlar yerleştiriliyor. Bunlar özellikle hocamıza ve teknik heyetimizdeki isimlere hakaret ve küfür ediyorlar" diye konuştu.
    Galatasaray Kulübü, yeni transferleri için Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenledi. Törene yeni transfer Radamel Falcao da katıldı.
    © AA /
    Galatasaray'da toplu imza töreni

    'HAKEMLERİMİZ NEDEN BİZE KARŞI BU KADAR CESUR?'

    Cengiz, hakemler Galatasaray'a karşı daha cesur olduğunun altını çizerek, "Hocamızla konuştuk, bize %43 oranın sarı kart veriliyor. İsim vermiyorum, rakibimiz 19 faul yapıyor 0 sarı kart, bizim 9 sarı karta, 4 sarı, 2 kırmızı kart! Bu düzgün olarak devam ediliyor. 2 faulümüzden 1'ine sarı çıkıyor. Hakemler, Galatasaray'a karşı çok cesur. Diğer maçlarda da cesur olsunlar. Sevgili hakemlerimiz neden bize karşı bu kadar cesur? Tepkilerden biri bu. Bu ne derece organize? Geçen yıl Kulüpler Birliği, Galatasaray'a karşı açıklama yaptı. Kulüpler Birliği'nin defterinde bu karar yok. 8 kulüp yayınlıyor, 10 kulüp yayınlamıyor. Başlık ne, 17 kulüp. Bu olmadı. İçerik ise yürekler acısı. Geçen sene Konyaspor maçında hakemlerin 5 dakika hakemlerin kendi arasında konuşmasından kuşkulandık. 'Ne konuştunuz, açıklayın' dedik ama ceza yedik" ifadelerini kullandı.

    'FATİH TERİM HAK ETMİŞ OLSA, BİZ ZATEN SUSARIZ'

    Terim'e verilen 4 maçlık cezanın da ağır bir karar olduğunu söyleyen Galatasaray Başkanı, "Silah ile tehdit edilenlere 11 gün ceza verildiğini gördük. Ona verilsin demiyorum ama eşitlik ilkesi varsa her şey eşit olmalı. Rakip takım teknik direktörü çok ağır konuşmuş. Ben izleyemedim, sinirim bozuldu. Kimseyi suçlamıyorum ama yanlış kararın bir şekilde döneceğine inanmak istiyorum. Tahkim'de ciddi hukukçular var, böyle bir ceza inandırıcı gelmiyor, bu düzeltilecektir diye inanıyorum. Bir kurum hedef alınmıyor, genel tepkilere bir yanıt var. Bu ceza asla olmaz, olamaz. Neden camialara saygısızlık yapıyoruz, neden ortamı ateşe verecek şeyler yapıyoruz? Fatih Terim hak etmiş olsa, biz zaten susarız. Adalet gerek, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın Trabzonspor'un da ivmesini kesmemek gerek. Ülke sıralamasında daha iyi yere gelmeliyiz" açıklamasında bulundu.

    Cenk Tosun
    © REUTERS / Andrew Yates
    'Galatasaray Everton'la anlaştı, Cenk Tosun reddetti'

    '19.05 YÜREĞİMİZİ YARALADI'

    Başkan Cengiz, her takımın güzel transferler yaptığı belirterek, "Bırakın çimende adil mücadele olsun. Ben bugüne kadar hiçbir camiaya kötü bir laf söylemedim, söylemem. Her camia iç içe, bir kardeş bir takımlı, bir kardeş başka takımlı. Saygılı olalım. 19.05 yüreğimizi yaraladı. Bunun soruşturulmasını istiyorum. Sorumlu ortaya çıkarılıp deklare edilmeli. Galatasaray ne kadar güçlenirse, rakiplerimiz de o kadar güçlenir. Tersine, rakiplerimiz ne kadar güçlü olursa, biz de o kadar üçlü oluruz" dedi.

    'ÜÇLÜYÜ ESKİŞEHİRSPORLU AMİGO ORHAN ÇIKARMIŞ'

    Gündemde olan üçlü tartışmasıyla da ilgili konuşan Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:
    "Üçlü için Beşiktaş camiası ayağa kalkmış. Ben sanıyordum ki biz üç şampiyon olunca, bu ortaya çıktı. Beşiktaşlı da çıkardıysa tebrik ederim. Ama bana bilgi geldi, Eskişehirsporlu amigo Orhan çıkarmış. Ben yeni öğrendim. Üçlüyü bir yabancı futbolcunun çektirmesi... Nasıl yaptın bunu dedim Falcao'ya. Ben düzenli olarak 1.5 - 2 aydır maç izledim, öğrendim dedi. Cengiz, ayrıca Monaco'ya Falcao için bonservis ödememek için son saniyeye kadar beklediklerini de sözlerine ekledi.

    Etiketler:
    Ceza, PFDK, Ümit Davala, Fatih Terim, Galatasaray, Mustafa Cengiz
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yenikapı'daki İBB'ye ait araçlar drone ile görüntülendi
    Karikatür
    Katlanabilir ekranlı Samsung Galaxy Fold'un satışa çıkarılacağı tarih netleşti
    İnfografik
    S-500 hava savunma sistemi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet