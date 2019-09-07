Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı finalde

Milli oyuncuların özellikle servisleri rakip alandan çıkmazken Türkiye 8-3 üstünlüğü yakaladı. Ay-yıldızlıların bu üstün oyunu sonrasında Polonya setteki ilk molasını kullanmak zorunda kaldı. Moladan sonra biraz toparlanan Polonya aradaki farkı bire indirdi: 12-11. Hande Baladın'ın smaçları ve plaseleri, Eda Erdem Dündar'ın file önündeki savunmasıyla Türkiye skoru 20-14'e taşıdı. Rakibin hücumlarına karşı file önünde mükemmel bir savunma yapan milli takım, Eda Erdem Dündar'ın smacıyla ilk seti 25-17 kazandı ve 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın ikinci seti çekişmeli başladı. Bu sette de Hande Baladın ve Eda Erdem Dündar file önündeki güzel oyununu sürdürürken, milliler 4-3 üstünlük yakaladı. Kübra Akman ve Meryem Boz'un da arkadaşlarına katılmasıyla ay-yıldızlı ekip 9-6 üstünlüğünü sürdürdü. Bu bölümde hücumda zorlanan Türkiye on beşinci sayısını Hande Baladın'ın smacıyla elde etti ve 15-13 üstünlüğünü korudu. Oyuna tekrar dönen milliler Eda Erdem Dündar'ın file önünde smaçlarıyla aradaki 5 sayıya (18-13) çıkardı. File önündeki başarılı oyunculara plaseleriyle Naz Aydemir Akyol da eklenince skor 23-15 Türkiye lehine devam etti. Maçta ikinci setin sayısı Naz Aydemir Akyol'un asisti Kübra Akman'ın smacıyla gelirken milliler bu seti 25-16 kazanarak 2-0 öne geçti.
Müsabakanın üçüncü setine Polonya iyi başladı 2-1 öne geçti. Naz Aydemir Akyol'un file önünde takımı yönlendirmesi, Eda Erdem Dündar'ın smaçları ve arka bölgedeki savunmasıyla milliler 5-5 eşitliği yakaladı. Bu skordan sonra rakip oyunda üstünlüğü ele aldı ve skorda 8-5 üstünlüğü yakaladı. Rakibin maçta 10-6 öne geçmesinin ardından milliler bir türlü maçta toparlanamadı. Hücumda ve savunmada üst üste yapılan hataların ardından konuk ekip skoru 13-7'ye taşıdı. Cansu Özbay, Ebrar Kurt ve Fatma Yıldırım'ın oyuna dahil olmasıyla biraz olsun canlanan milliler bir türlü istediği oyunu sahaya yansıtamadı ve skorda 19-12 geriye düştü. Bu sette rakibin hücumlarına karşılık veremeyen, hücumda da rakip savunmayı geçemeyen Türkiye seti 25-14 kaybetti. Polonya setlerde durumu 2-1'e getirdi.
Türkiye dördüncü sette üçüncü setteki durgun oyununu sürdürürken, rakip 6-2 üstünlük yakaladı. Ebrar Karakurt ve Eda Erdem Dündar'ın file önündeki başarılı performansla milliler 6-6 eşitliği sağladı ve oyuna ortak oldu. Ebrar Karakurt'un başarılı servisleriyle milli takım 8-6 öne geçti. Bir ara oyunda dengeyi kaybeden milli takım, Ebrar Karakurt ve Hande Baladın'ın üst üste smaçları ve rakibin hücumdaki hatalarıyla skoru 17-13'e taşıdı. Hande Baladın, Kübra Akman, Eda Erdem Dündar ve Ebrar Kurt bu sette milli takımın öne çıkan isimleri oldu. Bu sette 23-17 üstünlüğü yakalan ay-yıldızlılar maçtan da Meliha İsmailoğlu'nun bloğuyla galip ayrıldı ve seti 3-1 kazandı.
Karşılaşmayı 3-1 kazanan Türkiye, finalde yarın saat 19.30'da Sırbistan karşısına altın madalya için çıkacak. Polonya ise saat 17.00'de İtalya karşısında bronz madalya mücadelesi verecek.
BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda, finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Polonya'yı yenerek finale yükselen #FileninSultanları’nı tebrik ediyorum.👏
Bakan Kasapoğlu, yarı final mücadelesinde Polonya'yı yenerek finale adını yazdıran milliler için yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:
"Başkent Ankara'da düzenlenen 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yı yarı finalde mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı kutluyorum. Ankara seyircisinin de büyük desteğiyle Millilerimizin şampiyon olacağına inanıyorum. Başarılarıyla bizleri gururlandıran Filenin Sultanları'na Sırbistan ile oynayacağı final müsabakasında başarılar diliyorum."
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