Fransa-Arnavutluk maçında milli marş krizi

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Fransa, Stade de France'ta Arnavutluk'u konuk etti.
Maç öncesindeki seremonide Fransa Milli Marşı'ndan sonra Arnavutluk Milli Marşı yerine yanlışlıkla Andorra, ardından Ermenistan Milli Marşları çalındı.
😳 One of the most embarrassing reasons for a kick-off to be delayed?— Sporting Life Football (@SportingLifeFC) September 7, 2019
🙈 France played Andorra's national anthem instead of Albania's! The players reaction says it all...pic.twitter.com/Y7ip2bWq14
Daha sonra Arnavutluk Marşı'nın çalınmasıyla maç yaklaşık 5 dakikalık gecikmeyle başladı.
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