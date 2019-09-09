Akalın'ın 'Koçumuz niye Türk değil' ifadesi tepki çekti: 'Guidetti'nin Türk sporuna katkısını görünce özür dilersiniz belki'

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final mücadelesinde dün Türkiye A Milli Voleybol Takımı, Sırbistan'ı konuk etti.
16 yıl sonra tarihimizde ikinci kez bu organizasyonda finale yükselmeyi başaran Filenin Sultanları, rakibine 25-21, 21-25, 21-25, 25-22 ve 15-13'lük sonuçlarla mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.
MAÇ SONRASI DEMET AKALIN'DAN TEPKİ ÇEKEN YORUM
Bunun üzerine şarkıcı Demet Akalın, kişisel Twitter hesabında "Koçumuz niye Türk değil, kaybetmezdik. Yine de teşekkürler kızlar" paylaşımında bulundu. Sporseverler, Akalın'ın bu mesajına tepki gösterdi.
Abi koçumuz niye Türk değil? Kaybetmezdik🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷yinede teşekkkklr kızlar🇹🇷🇹🇷🇹🇷— Demet Akalin (@DemetAkalin) September 8, 2019
Birçok kullanıcı, TRT Spor'un "10 yıldır Türkiye'de yaşayan A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Guidetti, 'yarının sultanlarını' ortaya çıkarmak için Türkiye’yi adım adım geziyor ve çocukları voleybolla tanıştırıyor" mesajıyla paylaştığı Giovanni Guidetti videosunu alıntıladı. Kullanıcılar, Akalın'a özür dileme çağrısı yaptı.
Demet Hanım, videoyu izleyin Giovanni Guidetti'nin Türk sporuna katkısını görünce özür dilersiniz belki https://t.co/hwMDmN6xIM— Muhalif Ç. (@muhalif_c) September 8, 2019
Çünkü cehalet yukarıdaki tweeti atmayı gerektirirhttps://t.co/4VLiEvZdAg— Cengizhan Çelik (@cengizhancelik) September 8, 2019
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