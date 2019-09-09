Akalın'ın 'Koçumuz niye Türk değil' ifadesi tepki çekti: 'Guidetti'nin Türk sporuna katkısını görünce özür dilersiniz belki'

Şarkıcı Demet Akalın'ın Türkiye A Milli Voleybol Takımı'nın Sırbistan karşısında aldığı mağlubiyet sonrası yaptığı "Abi koçumuz niye Türk değil? Kaybetmezdik" paylaşımı tepki çekti. Sporseverler Akalın'a, başantrenör Giovanni Guidetti'nin 10 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve çok sayıda projeyle Türk sporuna katkı sağladığını hatırlattı.

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final mücadelesinde dün Türkiye A Milli Voleybol Takımı, Sırbistan'ı konuk etti.

Ankara Spor Salonu'nda oynana mücadeleyi Sırbistan setlerde 3-2 kazanarak şampiyon oldu.

16 yıl sonra tarihimizde ikinci kez bu organizasyonda finale yükselmeyi başaran Filenin Sultanları, rakibine 25-21, 21-25, 21-25, 25-22 ve 15-13'lük sonuçlarla mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.

MAÇ SONRASI DEMET AKALIN'DAN TEPKİ ÇEKEN YORUM

Bunun üzerine şarkıcı Demet Akalın, kişisel Twitter hesabında "Koçumuz niye Türk değil, kaybetmezdik. Yine de teşekkürler kızlar" paylaşımında bulundu. Sporseverler, Akalın'ın bu mesajına tepki gösterdi.

Abi koçumuz niye Türk değil? Kaybetmezdik🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷yinede teşekkkklr kızlar🇹🇷🇹🇷🇹🇷 — Demet Akalin (@DemetAkalin) September 8, 2019

Birçok kullanıcı, TRT Spor'un "10 yıldır Türkiye'de yaşayan A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Guidetti, 'yarının sultanlarını' ortaya çıkarmak için Türkiye’yi adım adım geziyor ve çocukları voleybolla tanıştırıyor" mesajıyla paylaştığı Giovanni Guidetti videosunu alıntıladı. Kullanıcılar, Akalın'a özür dileme çağrısı yaptı.

Demet Hanım, videoyu izleyin Giovanni Guidetti'nin Türk sporuna katkısını görünce özür dilersiniz belki https://t.co/hwMDmN6xIM — Muhalif Ç. (@muhalif_c) September 8, 2019

Çünkü cehalet yukarıdaki tweeti atmayı gerektirirhttps://t.co/4VLiEvZdAg — Cengizhan Çelik (@cengizhancelik) September 8, 2019

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