Fenerbahçe Teknik Direktörü Yanal: En güzel şampiyonluklarımız henüz kazanmadıklarımızdır

Fenerbahçe Koleji'nin yeni eğitim yılı açılışına katılan Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü Ersun Yanal, "En güzel şampiyonluklarımız henüz kazanmadıklarımızdır" diye konuştu.

Fenerbahçe Koleji'nin Ataşehir'deki yerleşkesinde düzenlenen törene katılan Ersun Yanal, yaptığı konuşmada eğitimin önemine dikkati çekti.

Öğrencilerle buluşmaktan duyduğu heyecanı dile getiren Yanal, "Sahaya çıkmaktan daha heyecanlıyım burada. Bir ülkenin geleceğiyle buluşmak heyecan verici. Bu geleceğin kendisi olan çocuklarımız Fenerbahçe arması altında eğitim görüyorsa heyecanlanmamak mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Çocukların çok önemli olduğunu vurgulayan Yanal şunları söyledi:

"Eğitime, çağdaş yaşama olması gereken katkısını kulüp tüzüğüne taşıyan bir camianın üyesiyim. Bu eğitim ve çağdaş yaşam tasarılarını Mustafa Kemal ilkeleri üzerine ve anayasasına koyan topluluğun üyesiyim. Cehaletin toplumları nasıl yerinde saydırdığını hepimiz biliyoruz. Bu yüzden sizler çok önemlisiniz. Bu ülke ve cumhuriyet kadar önemlisiniz. Ne zaman nerede olursanız olun tıpkı kulübüm, başkanım ve camiam gibi ben de yanınızda olacağım."

Yanal konuşmasını "En güzel söz size söylenmeyen sözdür. En güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımızdır. En güzel şampiyonluklarımız henüz kazanmadıklarımızdır" diyerek bitirdi.