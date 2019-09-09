Türkiye A Milli Futbol Takımı Moldova ile oynayacağı maç için bu ülkeye gitti. Teknik direktör Şenol Güneş'in havalimanında otobüsün bekletilmesine bir hayli sinirlendiği ifade edildi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Moldova karşılaşması için başkent Kişinev'e gitti. Türk vatandaşlar kafileyi çiçeklerle karşıladı.

Yaklaşık 10 kişilik taraftar grubu Türkiye lehine tezahüratlar yaptı. Takım kafilesi havalimanından erken çıktı ancak otobüs dışarıda bir süre bekletildi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, otobüsün bekleme süresi artınca tepki gösterdi. Söz konusu anlar, Fanatik Foto Muhabiri Murat Akbaş tarafından görüntülendi.

Aktarılana göre Güneş'in tepkisinin ardından Türkiye A Milli Futbol Takımı güvenlik amiri ve diğer isimler devreye girince kriz çıkmadan otobüs hareket etti. Havalimanındaki geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti.

'Şenol Güneş havalimanında otobüsün bekletilmesine bir hayli sinirlendi'https://t.co/QhLEFmL0wh pic.twitter.com/MNDct7uaLX — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 9, 2019

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