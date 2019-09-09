Türkiye A Milli Futbol Takımı, Moldova karşılaşması için başkent Kişinev'e gitti. Türk vatandaşlar kafileyi çiçeklerle karşıladı.
Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, otobüsün bekleme süresi artınca tepki gösterdi. Söz konusu anlar, Fanatik Foto Muhabiri Murat Akbaş tarafından görüntülendi.
Aktarılana göre Güneş'in tepkisinin ardından Türkiye A Milli Futbol Takımı güvenlik amiri ve diğer isimler devreye girince kriz çıkmadan otobüs hareket etti. Havalimanındaki geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti.
'Şenol Güneş havalimanında otobüsün bekletilmesine bir hayli sinirlendi'https://t.co/QhLEFmL0wh pic.twitter.com/MNDct7uaLX— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 9, 2019
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