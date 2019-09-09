'Beşiktaş yönetimi, Quaresma'dan sonra bir vedaya daha hazırlanıyor'

Hürriyet'ten İsmail Er'in iddiasına göre Beşiktaş yönetimi, Ricardo Quaresma’dan sonra Jeremain Lens'i de takımdan gönderecek. Bu sezon toplam 15 futbolcuyla yollarını ayıran siyah beyazlılar, Lens ile bu sayıyı 16’ya çıkaracak. Hollandalı futbolcu 2.3 milyon euro’luk yıllık ücretiyle de büyük bir külfet oluşturuyor.
Beşiktaş, bonservis bedeliyle satın aldığı ve bugüne dek 4 milyon 450 bin euro ödediği Lens’e, kalan 3 yıllık sözleşmesi için 6 milyon 50 bin euro daha ödemek zorunda. Bu sezon sadece 2 milyon euro bonservis geliri elde eden, buna karşın 15.8 milyon euro bonservis harcaması yaparak 13.8 milyon euro açık veren siyah beyazlılar, takım ücretlerini düşürmek istiyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)