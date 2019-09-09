'Beşiktaş yönetimi, Quaresma'dan sonra bir vedaya daha hazırlanıyor'

Hürriyet'te yer alan haberde "Beşiktaş yönetimi, yıllık 2.3 milyon euro alan ve Mayıs 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan Jeremain Lens’e ocak ayına kadar süre tanıyarak, 'Kendine takım bul' diyecek. Lens, bu sezona da kötü girince tamamen gözden çıktı" iddiasına yer verildi.

Hürriyet'ten İsmail Er'in iddiasına göre Beşiktaş yönetimi, Ricardo Quaresma’dan sonra Jeremain Lens'i de takımdan gönderecek. Bu sezon toplam 15 futbolcuyla yollarını ayıran siyah beyazlılar, Lens ile bu sayıyı 16’ya çıkaracak. Hollandalı futbolcu 2.3 milyon euro’luk yıllık ücretiyle de büyük bir külfet oluşturuyor.

N’Koudou’dan sonra Diaby’i de renklerine bağlayan Beşiktaş, Lens’ten kendisine devre arasına kadar kulüp bulmasını talep etti. Yönetimin Lens ile önümüzdeki günlerde masaya oturup, ayrılma talebini iletmesi bekleniyor.

Beşiktaş, bonservis bedeliyle satın aldığı ve bugüne dek 4 milyon 450 bin euro ödediği Lens’e, kalan 3 yıllık sözleşmesi için 6 milyon 50 bin euro daha ödemek zorunda. Bu sezon sadece 2 milyon euro bonservis geliri elde eden, buna karşın 15.8 milyon euro bonservis harcaması yaparak 13.8 milyon euro açık veren siyah beyazlılar, takım ücretlerini düşürmek istiyor.