Griezmann: Belki de eşim maçı izlemediği için penaltıyı kaçırmışımdır

Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda Fransa, Arnavutluk'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Antoine Griezmann, 36. dakikada yararlanamadığı penaltı atışında 'suçu eşine attı'.

Goal.com'un aktardığına göre Griezmann, penaltı atışlarına daha çok çalışacağını söylerken eşi Erica Choperena'ya şaka yollu takıldı.

Griezmann "O sırada neler oldu bilmiyorum. Daha önce söylediğim gibi belki de eşim maçı izlemediği için penaltıyı kaçırmışımdır. Her karşılaşmada gol atamayabiliriz. Yine de kötü oldu. Daha çok çalışmak zorunda kalacağım" şeklinde konuştu.