Rusya, Euro 2020 eleme maçında Kazakistan'ı mağlup etti

Rusya milli takımı, UEFA Euro 2020 eleme maçında Kazakistan'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.

Rusya, bugün Kaliningrad'da Kazakistan milli takımını ağırladı.

Karşılaşmanın tek golü, Rus defans oyuncusu Mario Fernandes 89. dakikada kafa vuruşuyla geldi.

Rusya ile Kazakistan, Belçika, İskoçya, Kıbrıs ve San Marino ile birlikte Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) eleme turunda 1. grupta yer alıyor.

EURO 2020, 12 ülkenin ev sahipliğinde 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde düzenlenecek.