Galatasaray'ı seçme nedenini anlatan Falcao, muhabirlerle Türkçe de konuştu

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Radamel Falcao, sarı kırmızılı takıma transfer olma sürecini anlattı. Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu bildiğini kaydeden Falcao, "Fatih Terim ile beraber çalışacaktım ve tabii ki Galatasaray'ın varlığı. Galatasaray taraftarını da yakından tanıyordum. Galatasaray'ın teklifini düşünmeden kabul etmemde bu durumlar çok etkili oldu" dedi.

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Radamel Falcao, sarı kırmızılı takımın bugünkü antrenmanından önce açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a transfer olma sürecini anlatan Falcao, "Galatasaray'ın teklifi haziran başında geldi ve ilk teklif geldiği günden bu yana pozitiftim. Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu biliyordum. Fatih Terim ile beraber çalışacaktım ve tabii ki Galatasaray taraftarının varlığı. Galatasaray taraftarını da yakından tanıyordum, onların nasıl bir güce sahip olduğunu biliyordum. Galatasaray'ın teklifini düşünmeden kabul etmemde bu durumlar çok etkili oldu" dedi.

'AVRUPA VE ABD'DEN TEKLİFLER ALDIM'

Galatasaray'ın çok iyi bir kadroya sahip olduğunun altını çizen Falcao, "Türkiye'den başka takımdan teklif almadım. Avrupa'da başka takımlardan teklif geldi. ABD'den bazı teklif geldi ama ben Galaasaray'ı seçtim. Galatasaray Avrupa'da söz sahibi bir takım ve Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Benim için Avrupa'da başarı çok önemli ve Galatasaray'ın şu anki kadroyu çok iyi durumda. Çok kaliteli futbolcular var" şeklinde konuştu.

'KARAR FATİH HOCANIN'

Kasımpaşa maçında forma verilmesi halinde oynayabilecek durum da olduğunu dile getiren Falcao, "Bu hafta çok iyi antrenmanlar yaptım. Monaco'da da antrenmanlar yapıyordum ancak son karar Fatih hocamızın. Fatih hocamız bu hafta bana forma şansı verirse elimden gelenin en iyisini yaparım. Ancak buna karar verecek olan ben değilim" dedi.

'SEVE SEVE ÜÇLÜ ÇEKEBİLİRİM'

Transfer görüşmeleri sırasında taraftarların desteğini her zaman hissettiğini söyleyen golcü oyuncu, "Benim üzerime düşen görev en iyi şekilde bu formayı terletmek, goller atmak. Taraftarlar bu transfer görüşmesinde en başından beri benim yanımdaydı. Attığı mesajlarla bunu hissettirdiler. Cuma günü de üçlü çekmemi isterlerdse seve seve çekerim" diyerek sözlerini tamamladı.

10 GÜNDE 2 MİLYON EURO KAZANDI

Öte yandan 10 gündür İstanbul'da bulunan Kolombiyalı golcü sözleşmesi gereği 2 milyon euro'yu cebine koydu. Yıldız oyuncu ay sonunda 300 bin euro daha alacak. Böylece Falcao, daha topa ayağını sürmeden 2 milyon 300 bin euro almış olacak.

Sporx'in aktardığına göre Falcao, Galatasaray'dan 5 milyon euro garanti ücret alacak. 29 maçta ilk 11'de sahaya çıkması halinde 1.6 milyon euro bonus alacak Kolombiyalı, primler ile birlikte 7 milyon euro'ya yakın kazanacak.