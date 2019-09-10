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16:28 10 Eylül 2019
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    Abdurrahim Albayrak'a '6222' cezası

    © AA /
    Spor
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    İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın şikayetiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a 5 bin lira idari para cezası verdiği duyuruldu.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Gümüşdağ'ın şikayeti üzerine Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Albayrak'a 5 bin lira idari para cezası verdi.

    Abdurrahim Albayrak
    © AA /
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    İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün açıklamasında, Gümüşdağ'ın geçen sezon oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden sonra Albayrak'ın yaptığı açıklamalar nedeniyle suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi.

    Şikayetin gerekçesi ve sonucuyla ilgili bilgilendirmede bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Kulübümüz ve yönetim kurulu başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ, bir kulüp yöneticisinin 'Sporda şiddeti teşvik edecek şekilde basın ve yayın yoluyla açıklamada bulunma' eylemi nedeniyle öncelikle ilgili kişinin 6222 sayılı kanuna muhalefet ettiğinin tespiti ile bu kanun uyarınca idari para cezası uygulanması, bu cezanın ilgili kişinin spor yöneticisi olması sebebiyle artırılması ve idari tedbir olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklama kararı verilmesi talebi ile suç duyurusunda bulunmuştur. Bu başvuru üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen karar ile ilgili şahsın 6222 sayılı yasayı ihlal ettiği tespit edilmiş ve kendisinin ilgili kanunun 22. maddesi gereğince 5000 lira idari para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

    'ALBAYRAK PARA CEZASINI ÖDEDİ'

    Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak
    © AA / Erhan Sevenler
    Galatasaray 2. Başkanı Albayrak'a VAR açıklamasından dolayı para cezası
    Açıklamada, Albayrak'ın para cezasını ödediği belirtilerek, "İlgili yönetici, hatırlanacağı üzere 'Bildiğim bir çok şey var. Bana söylenen çok şeyler var. Zamanı geldiğinde paylaşacağım' demiş, defalarca kendisini bildiklerini söylemeye davet etmemize karşın söylediği sözlerin arkasında duramamıştır. İlgili yönetici, kendisini suçlu bulan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın vermiş olduğu kararın kesinleşmesi ile birlikte idari para cezasını ödemiş ve hakkında kurulan hüküm kayıtlara geçmiştir." ifadeleri kullanıldı.

    Kulüp olarak yönetici ve teknik adamların benzer açıklamalarının takipçisi olunacağı vurgulanan açıklamada, "İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak, Türk futbolunun gelişimi ve temiz oyun için kulüp yöneticilerinin ve teknik sorumlularının bu ve benzeri şekilde asılsız ve ispat edemeyecekleri iddialardan kaçınmalarını, aksi halde iddiaların kanıtlarla ortaya çıkarılması için sonuna kadar takipçisi olacağımızı belirtiriz" ifadelerine yer verildi.

    Etiketler:
    Şiddet, Spor, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Futbol, İstanbul Başakşehir, Göksel Gümüşdağ, Para cezası, Galatasaray, Abdurrahim Albayrak
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