FIFA 20'nin en yüksek reytinge sahip oyuncuları belli oldu

FIFA 20'nin en yüksek puanlı oyuncuları EA Sports tarafından kamuoyuna duyuruldu.

EA Sports, FIFA 20'nin en yüksek reytinge sahip olan futbolcularını duyurdu. Daha önceki yıllarda bu listeyi 10'ar 10'ar paylaşan şirket bu defa listenin tamamını tek seferde yayınladı.

Barcelona'nın süper yıldızı Lionel Messi (94), ezeli rakibi Juventuslu Cristiano Ronaldo'yu (93) geride bırakarak oyunun en yüksek puanlı ismi oldu.

Üçüncü sırayı PSG'nin Brezilyalı futbolcusu Neymar (92) alırken, dördüncülük aynı zamanda oyunun kapağında da yer alan Real Madridli Eden Hazard'ın (91) oldu. Beşinci sırada ise Manchester City'nin orta saha oyuncusu Kevin de Bruyne (91) var.

OYUNDA JUVENTUS İSMİ YOK

Bu sezon Ronaldo ve arkadaşları Juventus ismi yerine Piemonte Calcio ismiyle oyunda yer alacaklar. Juve'nin PES ile anlaşma yapmasından sonra yaşanan lisans sıkıntısı nedeniyle EA Sports, takımın ismini bu oyunda kullanamıyor.