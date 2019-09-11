Sabah yazarı Uluç: Orman, Andorra maçında nerdeydi? Erdoğan 'Sahanın hali ne' diye sorar diye mi korktu?

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ı sert sözlerle eleştirdi. Uluç, Orman'ın Vodafone Park için, 'Bu stadı ben yaptım' dediğini hatırlatarak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'O mu yapmış' diye terslenen Fikret Orman, Cumhurbaşkanı'nın konuk olduğu Andorra maçında nerdeydi?" diye sordu.

Sabah yazarı Uluç, bugünkü köşe yazısında Andorra-Türkiye maçının oynandığı Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ı ve Kulüp Başkanı Fikret Orman'ı eleştirdi.

Uluç, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Şenol Güneş Hocam bu defa yerden göğe haklı. Maçı, bu ülkenin değil, dünyanın en güzel stadında, benim için adı hala Dolmabahçe, İnönü Stadı olan, Beşiktaş Park'ta izlerken, kanım dondu.

Maç, bu ülkenin en güzel, en değerli stadında değil, Beykoz Çayırı'nda oynanıyordu sanki. Şenol Hocam maçtan sonra 'Vodafone zemini mevcut sahaların en bozuğu. Hızlı oyuna engel oluyor. Kasımpaşa'nın sahası zemin olarak çok daha güzel' demiş.

Haklı olmaz mı? Kötü zemin iyi oynayan takımı engeller, oyun kalitesini, düzeyini düşürür, hatta kötü takımla eşitler onu.

Gençlik yıllarımda hatırlıyorum, bir Beşiktaş-Real Madrid maçı mıydı neydi, Real Avrupa'nın tek takımıyken, İstanbul'a gelmişti. Maça gittik. Günlerdir yağmurun damlasının düşmediği İstanbul'da o zaman çim değil toprak İnönü Stadı zemini bataklık gibiydi.

'DEVLETİM BU STADI KARŞILIKSIZ BEŞİKTAŞ KULÜBÜ'NE ARMAĞAN ETTİ'

Sonra öğrendik. Gece arazöz getirip sabaha kadar sulamışlar sahayı. Şimdi Türkiye'nin anısal ve tarihsel Wembley'i durumundaki bu stadın zemini nasıl bu kadar rezil olabilir?

Devletim bu stadı karşılıksız Beşiktaş Kulübü'ne armağan etti. Metre kareye vurursanız, dünyanın en pahalı stat arazisi. Dolmabahçe Sarayı yanında denize nazır bu araziyi satışa çıkarsalar, İstanbul'un kaç bin sorununu çözecek finansman sağlanırdı, öylesi pahalı.

'Bu stadı ben yaptım' diye övünürken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'O mu yapmış' diye terslenen Fikret Orman, Cumhurbaşkanı'nın konuk olduğu Andorra maçında nerdeydi?

Ev sahibi olarak karşıladı, ağırladı da, ben mi görmedim? TRT mi bilinçli olarak göstermedi yoksa? Futbolu iyi bilen, bu konuda hiç kül yutmaz Cumhurbaşkanı 'Bu sahanın hali ne' diye sorar diye mi korktu, kayboldu, yoksa?

'ERKEKLİĞİN DOKUZU KAÇMAK, BİRİ HİÇ GÖRÜNMEMEK OLABİLİR'

'Erkekliğin dokuzu kaçmak, biri hiç görünmemek' mi dedi yoksa? İşte bu olabilir.

Çünkü, bütün yaz boyu, magazin sayfalarında onun erkekliğini kanıtlayan fotoğraflar gördük, hep. Sporsuz ve futbolsuz resimler..

Dünyanın transferi yapılır ve taraftar artık Şampiyonluk beklerken, iyi futbol için iyi saha gerektiğini bilen bir başkan, hiç değilse telefon edip sormaz mı, 'Çimler ne oluyor' diye.. O bitmez tükenmez Mavi (Aslında çok renkli) Turlarına bir gün ara verip, İstanbul'a, ona emanet milletin ve Şampiyon Adayı kulübünün çim sahasını kontrole gelmez mi, Beşiktaş Başkanı?

Galatasaray Başkanı, ışıklar içinde yatsın Ali Uras doktoru hatırlarım, 80'li yıllarda.. Elinde hortum çimleri suluyordu.. Çim sulayan Doktor Galatasaray Başkanı.. Mavi sularda keyif çatan Çapkın Beşiktaş Başkanı..

Lig başlayalı üç hafta olmuş. Bu saatten sonra saha bakıma alınmaz. Her hafta daha kötüye gider. Peki bunun hesabını Beşiktaş adına, millet adına Orman'dan soracak kişi, kurum yok mu? Bu ülkede Orman Yasaları mı geçerli?"