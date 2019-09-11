Alex Morgan'dan Ronaldo açıklaması: Örtbas edilemeyecek kadar çok kanıt var

ABD kadın futbol takımının yıldız isimlerinden Alex Morgan, cinsel tacizle suçlanan Cristiano Ronaldo hakkında konuştu. Morgan, "Ronaldo’nun hikayesine baktığımızda örtbas edilemeyecek kadar çok kanıt olduğunu düşünüyorum. Günün sonunda paranın bazı haberlerin önünün kesilmesine yardımcı olduğunu da düşünüyorum" dedi.

ABD kadın futbol takımının ünlü yıldızı Alex Morgan, cinsel taciz davası hala süren Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu.

Alex Morgan says 'there's too much evidence to cover up' the rape allegation against Cristiano Ronaldo https://t.co/ZRiZPmpkoO via @businessinsider — Alessio Mannucci (@mannucciao) September 11, 2019

​NTV’nin aktardığı habere göre Sports Illustrated dergisine röportaj veren Morgan, Ronaldo’nun davada bir şeyler saklamış olabileceğini belirtti.

Alex Morgan, Portekizli futbolcunun davası hakkında şöyle konuştu: ”Günümüzde kadınların konuşmalarını dinlemek önemli. Herkes, bu olayda kimin haklı olduğunu merak ediyor.

Ama Ronaldo’nun hikayesine baktığımızda örtbas edilemeyecek kadar çok kanıt olduğunu düşünüyorum. Günün sonunda paranın bazı haberlerin önünün kesilmesine yardımcı olduğunu da düşünüyorum."

‘SPOR İÇİN YAPTIKLARI FARKLI, KİŞİLİĞİ İLE YAPTIKLARI FARKLIDIR’

ABD ile Kadınlar Dünya Kupası sevinci yaşayan Morgan, ”Kadınları kolayca yaralanabileceği pozisyonlarda korumak çok önemlidir. Ronaldo, dünyanın en iyi futbolcusu değildir demiyorum. Bunun futboluyla bir ilgisi yok. Spor için yaptıkları farklı, kişiliği ile yaptıkları farklıdır” şeklinde konuştu.