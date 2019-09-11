'Homofobik tezahürat ve pankart yüzünden maça ara verilmesin' diyen Fransa Futbol Federasyonu Başkanı'na tepki

Fransız futbolunda hakemlerin homofobik tezahürat ve pankart nedeniyle maça ara vermeleri tartışma yarattı. Fransa Futbol Federasyonu'nun (FFF) bu sezon getirdiği kuralla ilgili FFF Başkanı Noel Le Graet "Kesinkes karşıyım" açıklamasını yaptı. Hükümet kurala destek verirken, futbol dünyasından destek de var eleştiri de

France Info radyosuna konuşan FFF Başkanı Noel Le Graet, kendi federasyonunun getirdiği homofobik tezahürat ve pankart halinde maça ara verilmesi kuralını eleştirdi:

"Ben olsam maçları durdurmam. Homofobi tarafından rehin alınmak istemiyorum. Bu pankartların kaldırılmasını sağlamak için güvenlik güçleri var."

Ligue 1'de 29 Ağustos'ta oynanan Güney Fransa derbisi Nice-Olimpik Marsilya maçında evsahibi takım taraftarlarının 'homofobik' pankartlar açtığı gerekçesiyle 27. dakikada maçı durdurup soyunma odasına giden hakemler, pankartların kaldırılmasının ardından 10 dakika sonra geri gelmişti. Ama maçta bu yönde tezahüratlar devam etmişti.

30 Ağustos'ta oynanan Metz-Paris Saint-Germain (PSG) maçında da hakem 'homofobik' pankartlar açıldığı gerekçesiyle 20. dakikada maçı durdurmuş ve birkaç dakika içinde pankartların kaldırılmasının ardından düdüğünü çalmıştı.

'IRKÇILIK YÜZÜNDEN DURSUN'

Noel Le Graet ise "Futbolun homofobik olduğunu söylemek, bence biraz aşırı. Irkçı tezahürat için maç durdururum, orası net. Kavga çıkarsa, olay olursa, stadyum içinde tehlike oluşursa, durdururum. Ama homofobi yüzünden maçları durdurmak, hayır. Bu yanlış" diye konuştu.

Fransız futbolunun başkanına tepkiler gecikmedi.

HÜKÜMETTEN 'AYRIM OLMAZ' İKAZI

Spor Bakanı Roxana Maracineanu 'homofobi ile ırkçılık arasında ayrım gütmenin hatalı olduğunu' söylerken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan da nefret suçlarına karşı toptan mücadele ettiklerini, homofobi ya da ırkçılık arasında ayrım yapmamaları gerektiği uyarısı geldi.

GRIEZMANN: MAÇI DURDURMAK DOĞRU UYGULAMA

'Kick It Out' isimli profesyonel ve amatör futbolda ayrımcılıkla mücadele eden İngiliz örgütü "Geriye doğru atılmış adım" derken, 'FootballvHomophibia' isimli cinsel yönelim ve kimlik ayrımcılığıyla mücadele eden İngiltere kökenli uluslararası girişim, Le Graet'i ırkçılığı suç kabul edip homofobiyi kabul etmediği için eleştirirken 'yüz karası' dedi.

This would be a backwards step after a number of French referees rightly halted fixtures due to homophobic chanting.



Match officials must keep enforcing @UEFA's three-step protocol so fans know they cannot behave this way at football matches. #KickItOuthttps://t.co/rk6F23kDAz — Kick It Out (@kickitout) September 10, 2019

Bu sezon Barcelona'ya transfer olan Fransız futbol yıldızı Antoine Griezmann "Bence homofobik tezahüratta da ırkçı tezahüratta da maçı durdurmak çok iyi bir uygulama" açıklamasını yaptı.

Griezmann, kuralın gerisindeki mantığa "Maçları durdurursak taraftar mutsuz olur ve bunu yapmayı bırakır" diye destek verdi.

FUTBOL ALEMİNDEN FARKLI GÖRÜŞLER

Nice formasını giyen Wylan Cyprien ise Olimpik Marsilya maçının ardından karara karşı çıkmıştı:

"Bir takım moronlar bir şey yaptığı her sefer maçları durduracak değiliz. Her türlü ayrımcılığa karşıyım ama ufak tefek şeyler için maçı durdurmamalısınız, bu çok saçma."

Gelgelelim Nice teknik direktörü, Arsenal'in eski efsane futbolcusu Patrick Vieira, hakemin maçı durdurmakta tümüyle haklı olduğunu söylemişti.

TARAFTARLAR KARŞI

Geçen sezon Spor Bakanı Maracineanu'nun maçlarda homofobik davranışlara tepki göstermesi sonucu bu sezon FFF hakemlerin maçları durdurması kuralını getirdi.

Ancak taraftarların çoğunluğu kurala karşı.

RTL Today'in anketine katılan taraftarların yüzde 61'i homofobik küfrün taraftarlığın kabul edilebilir bir parçası olduğundan yana görüş bildirdi.

BBC'nin konuştuğu Nancy Taraftarları Birliği'nin liderlerinden Jean-Michel Gocalves, "Çoğunluk birilerine zarar verdiği düşüncesinde değil. Bizim eşcinsellerle sorunumuz yok. Metz'e hakaret etmek istediğimizde geleneksel yöntemlere başvuruyoruz sadece" dedi.

Ligue 1'deki dördüncü hafta maçlarında birçok tribünde Spor Bakanı Maracineanu ile Cinsiyet Eşitliği Bakanı Marlene Schiappa'ya yönelik tepki pankartları asıldı.

Avrupa çapında futbolun başı homofobinin yanısıra ırkçı davranışlarda da dertte.