Tahkim Kurulu cezayı 4 maçtan 3'e düşürdü: Fatih Terim Fenerbahçe derbisinde kulübede yok

Fatih Terim, 3 maç men cezası nedeniyle Galatasaray'ın Süper Lig'in 6. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Fenerbahçe ile oynayacağı derbide yedek kulübesinde yer alamayacak.

TFF'nin resmi internet sitesinden yayınlanan Tahkim Kurulu kararlarında Fatih Terim'le ilgili olan bölüm şu şekilde:

İLAVETEN 13 BİN LİRA PARA CEZASI

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin teknik sorumlusu Fatih Terim ve antrenörü Ümit Davala ile ilgili PFDK'nın 05.09.2019 tarihli E.2019-2020/25 K.2019-2020/47 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin teknik sorumlusu Fatih Terim'in sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle FDT'nin 38/1-c ve 38/2. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19.000,00 TL para cezası ile cezalandırılması yönündeki PFDK kararının; 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılması şeklinde düzeltilmesine oyçokluğu ile,

DAVALA'YA 3 MAÇ VE 19.500 LİRA CEZA

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin antrenörü Ümit Davala'nın rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Erteleme taleplerinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir."