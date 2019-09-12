'Rüya takım' ABD, Sırbistan'a da yenildi

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası 5-8'incilik klasman maçında Sırbistan, ABD'yi 94-89 yendi.

Çeyrek finalde Fransa'ya kaybederek büyük bir şok yaşayan Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin'e elenen Sırbistan'a da yenildi ve 2002'den bu yana ilk defa üst üste iki resmi maç kaybetti.

Bu sonuç aynı zamanda ABD'nin Dünya Kupası tarihindeki en kötü sıralamayı alacağını işaret ediyor. ABD daha önceki en kötü neticesini aldığı 2002 Dünya Kupası'nda altıncı olabilmişti.

Sırbistan'da Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Bogdan Bogdanovic 28 sayıyla oynarken, ABD'de Harrison Barnes'ın 22 sayısı galibiyete yetmedi.