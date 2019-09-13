Galatasaray, Metin Oktay'ı andı

Galatasaray, Metin Oktay'ın vefatının yıldönümü için anma mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün, Taçsız Kral'ın vefatının 28'inci yıldönümü ile ilgili Twitter üzerinden paylaştığı mesajda şu ifadeler yer aldı:

"O bir futbolcudan çok daha fazlası, beyefendi kişiliği ve sportmenliğiyle bir döneme damgasını vurmuş bir simgeydi. Türk futbolunun ve Galatasaray'ın unutulmaz golcüsü, büyük efsanesi Taçsız Kral Metin Oktay'ı vefatının 28. yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz."