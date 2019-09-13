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12:49 13 Eylül 2019
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    BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen Beşiktaş olağan seçimli genel kurulunda 5. kez başkanlığa seçilen Fikret Orman, konuşma yaptı.

    Fikret Orman: Hareket eden her şey hata yapar

    © AA / Muhammed Enes Yıldırım
    Spor
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    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Hareket eden her şey hata yapar, kolonlar, duvarlar hata yapmaz. Bizim de hatalarımız vardır elbette. Bu sezon amacımız, yaşanan krizden kulübümüzü etkilenmeden çıkartmaktı. Hedefi olan bir takıma dönmemiz gerekiyordu, bunu da bu sene yaptık" dedi.

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Adana'da siyah beyazlı taraftarlarla bir araya geldi. Gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Fikret Orman, "Bizim yaptığımız işin sonucu topun çizgiyi geçmesiyle alakalı. Fakat ne olursa olsun top çizgiyi geçsin diye istemek başka camiaların işi, bizim değil" dedi.

    Fikret Orman
    © AA / Mustafa Çiftçi
    Fikret Orman yeniden Kulüpler Birliği Başkanı
    FutbolArena'nın aktardığına göre Orman'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    'ABDULLAH HOCA İLE ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA İNANIYORUM'

    - Beşiktaş'ta benim bu son dönemim olacak. Ardından Beşiktaş yeni başkanıyla hayatına devam edecek. Bu süreç içerisinde bütün gücümüzle Beşiktaş'a hizmet etmeye çalışıyoruz. Ben bir daha seçime girmeyeceğim. Tek amacım Beşiktaş'a hizmet. Taraftarların da Beşiktaş siyasetini bir kenara bırakarak kulübün başarısı için bir arada olmasını istiyorum. Çok zor günlerden geldik, dönem dönem yine zor zamanlar geçiriyoruz. Yaklaşık 10 yıldır oynadığımız oyun düzeni değişiyor. Abdullah Hoca ile şampiyon olacağımıza inanıyorum. Beşiktaş taraftarının da buna inanmasını istiyorum. Şampiyon olacağız.

    - Futbol takımımız, oyun düzenini oluşturduğunda yavaş yavaş güzel maçlar izleyeceğiz. Atiba döndü, Burak da gelecek hafta takımdaki yerini alır. Takımımız 20 milyon euro'nun üzerinde bütçe daralması yaşadı. Yaş ortalamamız gençleşti ve 7 transfer yaptık. Dünyanın her tarafında kriz yaşanıyor, bu krizden etkilenmemek için daralmaya gitmek zorundayız."

    © Fotoğraf : Beşiktaş
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    'EĞİTİM SEVİYESİ YÜKSEK ÖĞRENCİLER YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ'

    - Beşiktaş Kabataş Vakfı'nı, ülkemizin milli değerlerine sahip insanları yetiştiren bir kurum haline getireceğiz. Eğitim seviyesi yüksek, kalitesi yüksek çok başarılı öğrenciler çıkaran bir kurum yaratmak istiyoruz."

    'BJK TV'Yİ KAPATMADIK, PLATFORM DEĞİŞTİRDİK'

    - BJK TV'yi kapatmadık, platform değiştirdik. Artık YouTube platformunda olacağız. Artık haberler bile izlenmemeye başladı. Her şey sosyal medyadan takip ediliyordu. Biz bunlara yüksek masraf ediyorduk. En fazla 15-20 bin izlenme alıyorduk ama YouTube'a bir şey yaptığımızda 1 milyon izleniyor. Bu yüzden platform değiştirdik."

    'ŞEREFİYLE OYNAYIP, HAKKIYLA KAZANAN BİR KÜLTÜRDEN GELİYORUZ'

    Beşiktaş taraftarı
    © AA /
    'Beşiktaş yönetimi, Quaresma'dan sonra bir vedaya daha hazırlanıyor'
    - Bizim yaptığımız işin sonucu topun çizgiyi geçmesiyle alakalı. Fakat ne olursa olsun top çizgiyi geçsin diye istemek başka camiaların işi, bizim değil. Biz şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanan bir kültürden geliyoruz. Biz kendi hedeflerimiz doğrultusunda mücadele edeceğiz.

    'DUVARLAR HATA YAPMAZ'

    - Hareket eden her şey hata yapar, kolonlar, duvarlar hata yapmaz. Bizim de hatalarımız vardır elbette. Bu sezon amacımız, yaşanan krizden kulübümüzü etkilenmeden çıkartmaktı. Hedefi olan bir takıma dönmemiz gerekiyordu, bunu da bu sene yaptık.

    Etiketler:
    Spor, Hata, Futbol, Beşiktaş, Fikret Orman
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