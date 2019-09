Beşiktaş'ın yeni transferi Elneny: Abdullah Avcı, Guardiola gibi

Beşiktaş'ın Bologna’ya giden Gary Medel’in boşluğunu doldurmak için Arsenal’den kadrosuna kattığı Mohamed Elneny, Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'a konuştu.

"Beşiktaş’a geldiğim için çok mutluyum. İlk günden itibaren Beşiktaş taraftarı sevgisini gösterdi. Bunun için taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Benim öncelikle görevim takıma yardımcı olmak. Burada iyi oyuncular ve güzel bir ekip var. Türkiye’de ve Avrupa’da başarılar elde etmek istiyoruz. Bu takımın Avrupa Ligi’ni kazanma potansiyeline sahip olduğunu görebiliyorum" diyen Elneny, şöyle devam etti:

Takımla antrenmanlara çıkmaya başladıktan sonra ilk olarak şunu fark ettim; Hocamız Guardiola ve Klopp tarzı futbol oynatmaya çalışıyor. Topa sahip olmaya çalışıyor. Uzun topu sevmiyor. Topu gereksiz yere kaybetmeyi sevmiyor. Kaybettiğimiz zaman en kısa zamanda o topu geri almaya çalışıyor. Futbol daha da zor bir hale geldi ama şu bir gerçek ki topa sahip olursanız gol yemezsiniz. Hocamız topun arkasından koşmayı değil, topa sahip olmamız gerektiğini söylüyor. Bu durum benim de çok sevdiğim bir tarz.

Beşiktaş’a gelmeden önce Abdullah Avcı’nın nasıl bir sistem kullandığını bilmiyordum. İlk idmandan sonra menajerimi arayıp çok mutlu bir şekilde, ‘Benim oynamaktan keyif aldığım futbol burada oynanıyor’ dedim. Gün geçtikçe de ne kadar doğru bir karar verdiğimi fark ettim. Hocanın çok iyi gözlemleri var ve Abdullah Avcı’nın neden en değerli hocalarla isminin kıyaslandığını artık çok daha iyi biliyorum. Ayrıca Abdullah Avcı beni neden çok istedi onu da daha iyi anlıyorum.

Beşiktaş taraftarını çok iyi biliyorum. Zaten statta da bulundum. Onlarla ilgili ilk izlenimim beni çok şaşırttı, çünkü tezahüratı hiç bırakmıyorlar. Takıma çok büyük bir destekleri oluyor ve bu gerçekten de bizler için çok önemli. O nedenle o büyük desteği arkamda hissederek oynamayı çok istiyorum. Bizi her maçta desteklemeye devam etsinler. Çünkü biz her maçta elimizden geleni yapacağız. Her şeyi beraber başaracağız ve inşallah onların desteğiyle tüm kulvarlarda başarılar elde edeceğiz.

Kendime ‘futbolcu olmasaydım ne olurdum’ diye hiç sormadım. Çünkü futbolun içinde olan bir aileden geliyorum. Babam futbolcuydu. Onun babası da futbolcuydu. Ailem futbola çok önem veriyor. Hatta kız kardeşim bile futbol oynuyor. O yüzden aklıma futbol ha rici bir meslek gelmedi. Futbola 3 yaşımda sokaklarda başladım."

'ÖZİL'E 'BEŞİKTAŞ ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP, BURAYA MUTLAKA GELMELİSİN' DEDİM'

Mısırlı yıldız, Arsenal’den takım arkadaşı Mesut Özil’in de Beşiktaş’la anlaşması yönünde kendisine tavsiyede bulunduğunu açıkladı.

Mesut’la çok yakın arkadaş olduklarını kaydeden Mohamed Elneny, “Mesut çok sevdiğim ve değer verdiğim bir dostum. Orada çok güzel anılarımız oldu. Elbette Beşiktaş’a gelmeden önce kendisiyle konuştum. Mesut sonuç olarak Türk ve Türkiye’yi bilen biriyle konuşmak ve ona danışmak istedim. Mesut düşünmeden gitmemi söyledi zaten. Buraya geldikten sonra onu aradım. ‘Beşiktaş çok büyük bir kulüp buraya mutlaka gelmelisin’ dedim” ifadelerini kullandı.