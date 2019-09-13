Galatasaray tek golle kazandı

Süper Lig'in 4. haftasında üst üste ikinci kez kazanan Galatasaray, puanını 7'ye çıkardı.
Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Belçika ekibi Club Brugge ile yapacağı karşılaşma öncesinde moral buldu.
SAHASINDA YİNE BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ
Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki en uzun süreli yenilmezlik serisini Kasımpaşa karşısında da sürdürdü.
Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 38 lig maçında rakiplerine mağlup olmadı.
Süper Lig'de evindeki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra taraftarı önünde çıktığı 38 müsabakanın 32'sini kazanırken, 6'sında berabere kaldı.
İLK KEZ GOL YEMEDİ
Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de ilk kez kalesini gole kapatmayı başardı.
Ligin ilk haftasında Yukatel Denizlispor'a 2-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, ardından evinde oynadığı maçta Konyaspor ile de 1-1 berabere kalmıştı. Galatasaray, ligin 3. haftasındaki İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasını 3-2 kazanabilmişti.
FALCAO'DAN İLK GOL
Galatasaray'ın transferi için uzun uğraşlar verdiği Radamel Falcao, sarı-kırmızılı kariyerine golle başladı.
Kolombiyalı futbolcu 38. dakikada rakibine de çarpan topu filelerle buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.
Fazla topla buluşamayan Falcao, 80. dakikada önemli bir fırsatı değerlendiremedi.
Falcao, 90. dakikada yerini Ryan Donk'a bıraktı. Kolombiyalı futbolcu, maç sonucu taraftarlara üçlü çektirdi.
🧭 38’— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 13, 2019
⚽️ Falcao’nun golü ve takımımızın yaşadığı sevinç! pic.twitter.com/RIleI9KUYV
GOL METİN OKTAY İÇİN
Galatasaray, Kasımpaşa karşısında golünü Metin Oktay için attı.
Sarı-kırmızılı oyuncu Falcao'nun fileleri havalandırmasının ardından golün sahibi olarak Metin Oktay anons edildi.
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