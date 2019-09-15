Rus artistik patinajcı Trusova iki kez Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Rus artistik patinajcı Aleksandra Trusova’nın yapmayı başardığı dörtlü toe loops ve dörtlü lutz atlayışlarıyla iki kez Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiği belirtildi.

Sport-Ekpress gazetesinin haberine göre Aleksandra Trusova, 10 Mart 2018’de Dünya Küçükler Şampiyonası’nda kadın patinaj tarihinde ilk kez dörtlü toe loops atlayışı gerçekleştirdi. Rus sporcu 12 Ekim 2018’de de Küçükler Grand Prix etabında dörtlü lutz atlayışı yaparak kadınlar artistik patinajda tarih yazdı.

15 yaşındaki Trusova, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiş olmasının kendisi için büyük bir onur olduğunu belirtti. Rus sporcu, “İsmimin Sergey Bubka ve İrina Rodnina gibi Sovyet sporunun muhteşem efsaneleri ile bir arada telaffuz edilmesi elbette ki daha fazla motive ediyor, buna layık olmak gerekir” diye konuştu.

Geçen sezonda Trusova, küçükler arasında Rusya şampiyonu olmuştu, Rusya yetişkinler şampiyonasındaysa gümüş madalya kazanmıştı. Trusova, ünlü Rus antrenör Eteri Tutberidze'nin öğrencisi olarak çalışmalarına devam ediyor.