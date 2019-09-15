Türkiye Rallisi'nin galibi Ogier

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) tarafından organize edilen Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 11. ayak yarışı, Türkiye Rallisi adıyla 12-15 Eylül'de Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapıldı.
Yarışlarda 22 ülkeden 54 otomobil ve 108 sporcu, zorlu etaplarda kıyasıya mücadele etti.
Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı Türkiye Rallisi'nin kazananı Fransız pilot Sebastien Ogier’e ödülünü takdim ettik.— Dr. Mehmet Kasapoglu (@kasapoglu) 15 сентября 2019 г.
Bu önemli organizasyona ikinci kez başarıyla ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz.🏁
#RallyTurkey #WRC @TOSFED pic.twitter.com/6XqrQnb8jy
Pilotlar, toplam uzunluğu 318 kilometre olan 17 özel etabı geçerek zirveye ulaşmak için çaba gösterdi.
Yarışlar sonunda şampiyonluk için çekişen Fransız pilot Sebastien Ogier, rakipleri Fin pilot Esapekka Lappi ve Norveçli Andreas Mikkelsen'i geride bırakarak 3 saat 50 dakika 12.1 saniyelik derecesiyle zirveye yerleşti.
İkinciliği 3.50.46.8'lik derecesiyle Esapekka Lappi, üçüncülüğü ise 3.51.16.6'lık süresiyle Andreas Mikkelsen elde etti.
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