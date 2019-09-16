Galatasaray'da Falcao ilgisi, ‘A’ harfini tüketti

Galatasaray taraftarlarının Falcao formalarına yoğun ilgi göstermesi, store mağazalarında stokları tüketti. GS Store mağazalarında ‘A’ harfi bitti. Bu sebeple birçok taraftar, forma arkasına yıldız forvetin ismini yazdıramadı.

Galatasaray’ın uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Radamel Falcao’nun formalarına yoğun ilgi gösteriliyor.

33 yaşındaki Kolombiyalı forvetin gelişi sonrası kombine kart satışı rekoru kıran, loca satışlarında büyük artış sağlayan Sarı-Kırmızılılar’ın Falcao forma ve tişörtlerine olan yoğun ilgi nedeniyle GS Store’larda stokların tükendiği kaydedildi.

Akşam gazetesinin aktardığı habere göre Kasımpaşa maçında takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Falcao’nun formaları için store mağazalarında stoklarda yer alan harfler de tükendi. Galatasaray taraftarının Falcao formalarına gösterdiği ilgi sonrasında store mağazalarındaki harf sorunu çözülmeye çalışılıyor. Sarı-Kırmızılı taraftarların satın aldıkları formalara ‘Falcao’ yazdırması üzerine store mağazalarında ‘ A’ harfi tükendi.

'BRUGGE’DE FALCAO PANiĞi'

Birçok taraftar bazı store mağazalarında ‘A’ harfi tükendiği için formasına yıldız golcünün ismini yazdıramadı.

Öte yandan Belçika basınında çarşamba günkü Brugge arşılaşması öncesinde Falcao faktörü öne çıktı. Kolombiyalı futbolcunun ilk maçında fileleri sallaması, Brugge için ‘gözdağı’ şeklinde yorumlandı. İnternet sitelerinin ‘Falcao’dan korkuyor musunuz?’ sorulu anketler yapması, Kolombiyalı forvet konusunda yaşanan endişeyi de gözler önüne serdi.

HER YERDE KAZANDIRDI

Radamel Falcao’nun forma satışları bir yana, yıldız forvet her anlamda Sarı-Kırmızılı takıma para kazandırdı.

Kasımpaşa galibiyetini getiren golü atan Kolombiyalı, kulübünün TFF’den 2.7 milyon TL galibiyet primi almasını sağladı. Kasımpaşa maçına 44 bin kişi geldi. GS Store mağazalarına akın eden taraftarların büyük bölümü, Falcao ürünlerini satın aldı. Aynı zamanda dünyanın en büyük futbolcularının Radamel Falcao’yu ilk golünden dolayı kutlamasıyla birlikte Galatasaray’ın adı bütün dünya basınında yer aldı.