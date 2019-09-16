Kayıt
12:51 16 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Galatasaray Kulübü, yeni transferleri için Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenledi. Törene yeni transfer Radamel Falcao da katıldı.

    Galatasaray'da Falcao ilgisi, ‘A’ harfini tüketti

    © AA /
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 72
    Abone ol

    Galatasaray taraftarlarının Falcao formalarına yoğun ilgi göstermesi, store mağazalarında stokları tüketti. GS Store mağazalarında ‘A’ harfi bitti. Bu sebeple birçok taraftar, forma arkasına yıldız forvetin ismini yazdıramadı.

    Galatasaray’ın uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Radamel Falcao’nun formalarına yoğun ilgi gösteriliyor.

    © DHA /
    Galatasaray'ı seçme nedenini anlatan Falcao, muhabirlerle Türkçe de konuştu
    33 yaşındaki Kolombiyalı forvetin gelişi sonrası kombine kart satışı rekoru kıran, loca satışlarında büyük artış sağlayan Sarı-Kırmızılılar’ın Falcao forma ve tişörtlerine olan yoğun ilgi nedeniyle GS Store’larda stokların tükendiği kaydedildi.

    Akşam gazetesinin aktardığı habere göre Kasımpaşa maçında takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Falcao’nun formaları için store mağazalarında stoklarda yer alan harfler de tükendi. Galatasaray taraftarının Falcao formalarına gösterdiği ilgi sonrasında store mağazalarındaki harf sorunu çözülmeye çalışılıyor. Sarı-Kırmızılı taraftarların satın aldıkları formalara ‘Falcao’ yazdırması üzerine store mağazalarında ‘ A’ harfi tükendi.

    'BRUGGE’DE FALCAO PANiĞi'

    Galatasaray Kulübü, yeni transferleri için Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenledi. Törene yeni transfer Radamel Falcao da katıldı.
    © AA /
    Galatasaray Başkanı Cengiz, Falcao transferinin perde arkasını ilk kez anlattı
    Birçok taraftar bazı store mağazalarında ‘A’ harfi tükendiği için formasına yıldız golcünün ismini yazdıramadı.

    Öte yandan Belçika basınında çarşamba günkü Brugge arşılaşması öncesinde Falcao faktörü öne çıktı. Kolombiyalı futbolcunun ilk maçında fileleri sallaması, Brugge için ‘gözdağı’ şeklinde yorumlandı. İnternet sitelerinin ‘Falcao’dan korkuyor musunuz?’ sorulu anketler yapması, Kolombiyalı forvet konusunda yaşanan endişeyi de gözler önüne serdi.

    HER YERDE KAZANDIRDI

    Radamel Falcao’nun forma satışları bir yana, yıldız forvet her anlamda Sarı-Kırmızılı takıma para kazandırdı.

    Kasımpaşa galibiyetini getiren golü atan Kolombiyalı, kulübünün TFF’den 2.7 milyon TL galibiyet primi almasını sağladı. Kasımpaşa maçına 44 bin kişi geldi. GS Store mağazalarına akın eden taraftarların büyük bölümü, Falcao ürünlerini satın aldı. Aynı zamanda dünyanın en büyük futbolcularının Radamel Falcao’yu ilk golünden dolayı kutlamasıyla birlikte Galatasaray’ın adı bütün dünya basınında yer aldı.

    İlgili konular:

    Galatasaray'ın Falcao transferinde mutlu son: KAP bildirimi geldi
    Vedat Milor: Falcao Kolombiyalı, ülke mutfağını düşününce bizde beğeneceğini düşündüğüm restoranlar var
    Galatasaray'ın yeni golcüsü Falcao, İstanbul'da
    Etiketler:
    Forma, Radamel Falcao, Kolombiya, Galatasaray, Belçika
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Danica Sičič'in çalışması.
    Dünya Meteoroloji Örgütü Fotoğraf Yarışması’ndan göz alıcı doğa görüntüleri
    Karikatür
    ‘Bolton’un görevden alınması ABD’nin Ortadoğu politikasını etkilemeyecek’
    Türkiye'nin ilgi gösterdiği BE-200 uçağı
    Türkiye'nin ilgi gösterdiği Rus Be-200 uçağı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet