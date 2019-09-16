Yunanistan'daki maçta Türk bayrağına izin verilmedi, kadın sporculara tükürüldü

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası 1. tur ilk maçında Yunanistan temsilcisi PAOK'la Selanik'te 13 Eylül'de oynadığı maçta 32-25 yenildi. Paşa'nın Melekleri, dün yine Selanik'te oynanan maçta Yunanistan temsilcisiyle 24-24 berabere kalınca elendi.
Maç başlama saatinde Muratpaşa Belediyespor yöneticileri salonda sadece Yunanistan bayrağının asılı olduğunu fark etti. Türk bayrağının asılması gerektiğini saha gözlemcisine ileten yöneticiler, olumsuz yanıt aldı. Yunan takımı temsilcileri de maçın oynanacağı salona Türk bayrağının asılmasına izin vermedi. Bunun üzerine Muratpaşa Belediyespor yöneticileri, yönetmeliğe göre iki ülke bayrağının asılı olması gerektiğini, bu yapılmayacaksa sadece EHF bayrağının yer alması gerektiğini saha gözlemcisine iletti. Gözlemci de Türk yöneticilere salonda yaşananlar hakkında rapor tutacağını ifade etti. Paşa'nın Melekleri maça, üzerinde ay yıldız bulunan takım formasıyla çıktı.
TARAFTAR KADIN SPORCULARA TÜKÜRÜP, SAHAYA YAĞ FIRLATTI
YILMAZ: ŞİKAYETİMİZİ YAPTIK
Muratpaşa Belediyespor Hentbol Şube Sorumlusu Özcan Yılmaz, yaşananlar hakkında şunları söyledi:
"Maç öncesi yapılan toplantıda her iki takım ülke bayraklarını asmama kararı aldı. Salonda asılı Yunan bayrağı vardı. Salonda ya iki ülke bayrağı asılmalı ya da iki ülke bayrağı asılmayıp, sadece EHF bayrağı yer alması gerekir. Biz, 'Madem bayrak asılmayacak dendi niye asıldı' diye yetkililerle konuştuk. Türk bayrağımızın da asılması gerektiğini belirttik. Gözlemci ile görüştük. Önceden asıldığı için indirilmesinin taraftarı tahrik edeceği belirtildi. Gözlemci de yaşananları rapor tuttuğunu söyledi. İtirazlarımızdan dolayı maç 5 dakika geç başladı. Yönetmelik gereği sahaya çıkmama durumunda cezayla karşı karşıya kalmamak için maçı oynadık. Biz EHF ve başkanına dilekçe gönderip, gerekli yerlere şikayetimizi yaptık."
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AY YILDIZLI FORMAYLA SAHAYA ÇIKTILAR
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ‘taraftarın tahrik olacağı’ gerekçesiyle Türk bayrağının karşılaşmanın oynandığı salona asılmadığını söyledi. Bunun üzerine Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımının üzerinde ay yıldız olan blok kırmızı formayla sahaya çıktığını belirten Başkan Uysal, yaşananları şöyle anlattı:
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ‘taraftarın tahrik olacağı’ gerekçesiyle Türk bayrağının karşılaşmanın oynandığı salona asılmadığını söyledi. Bunun üzerine Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımının üzerinde ay yıldız olan blok kırmızı formayla sahaya çıktığını belirten Başkan Uysal, yaşananları şöyle anlattı:
Bu önlemler sonucunda rövanş karşılaşmasının çok daha dengeli geçtiğini belirten Başkan Uysal, “Maç berabere bitti ancak ilk maçtaki yedi sayıyı telafi edemedik. Üzgünüz. Dört yıldır devam eden programınız çerçevesinde, yaşları 19 - 23 bandında genç ve yerli bir takımımız var. Bu yıl zaten bizim için tecrübe yılıydı. Önümüzdeki yıl ve bir sonraki yıl çok daha iyi olacağız ve Türkiye’mizde amatör sporların yerli sporcularla en güzel şekilde yapılabildiğini ve uluslararası başarı elde edilebildiğini göstereceğiz. Hedefimiz bu" diye konuştu.
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