Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da gerçekleştirilen Dünya Güreş Şampiyonası'nın üçüncü gününde Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo yarı finalinde Alman Eduard Popp ile karşılaştı.

Alman güreşçi karşısında ilk devreyi 1-0 önde tamamlayan Rıza, minderden 4-1 galip ayrılarak finale yükseldi.

Rıza Kayaalp finalde!



Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil -130kg sporcumuz Rıza Kayaalp yarı finalde karşılaştığı Alman rakibi Eduard Popp’u 4-1 yenerek finale yükseldi👏🇹🇷

Başarılar! pic.twitter.com/9TOLpoAwBD — TMOK (@TMOK_Olimpiyat) 16 сентября 2019 г.

​Daha önce üç kez dünya şampiyonluğuna ulaşan güreşçi, yarın finalde Kübalı Oscar Pino Hinds ile altın madalya mücadelesi verecek.

Kayaalp, altın madalya kazanması halinde grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olacak.