İstanbul Büyükşehir Belediyespor Basketbol Süper Ligi'nden çekilme kararı aldı

Fanatik'ten Gökhan German'ın haberine göre, Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon başlamadan önce ligden çekilme kararı aldı.

İddiaya göre, çekilme kararının sebebi takımın borç yükünün çokluğu ve bu borçların altından kalkılamayacak olması.

2018-2019 sezonu öncesinde Eskişehir Basket ve Trabzonspor Basket takımları da Basketbol Süper Ligi’nde oynamama kararı almıştı.

1. Lig’e düşen Uşak Sportif de faaliyet durduran bir başka takım olmuştu.

SON DAKİKA | İstanbul Büyükşehir Belediyespor ligden çekildi.



Yeni gelen yönetim, borç çokluğunun altından kalkamayacağı için Basketbol Süper Ligi'nden çekilme kararı aldı. (via: @gokhangerman1) pic.twitter.com/IhlvbOG23C — Fanatik Basket (@fanatik_basket) September 16, 2019

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