İstanbul Büyükşehir Belediyespor Basketbol Süper Ligi'nden çekilme kararı aldı

İddiaya göre, çekilme kararının sebebi takımın borç yükünün çokluğu ve bu borçların altından kalkılamayacak olması.
2018-2019 sezonu öncesinde Eskişehir Basket ve Trabzonspor Basket takımları da Basketbol Süper Ligi’nde oynamama kararı almıştı.
1. Lig’e düşen Uşak Sportif de faaliyet durduran bir başka takım olmuştu.
SON DAKİKA | İstanbul Büyükşehir Belediyespor ligden çekildi.— Fanatik Basket (@fanatik_basket) September 16, 2019
Yeni gelen yönetim, borç çokluğunun altından kalkamayacağı için Basketbol Süper Ligi'nden çekilme kararı aldı. (via: @gokhangerman1) pic.twitter.com/IhlvbOG23C
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