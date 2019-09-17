ABD'li yüzücü 54 saat boyunca yüzdü: Manş'ı 4 kez üst üste hiç durmadan geçen ilk kişi oldu

ABD’li Sarah Thomas, İngiltere ile Fransa’yı ayıran Manş Denizi’ni dört kez üst üste hiç durmadan geçen ilk kişi oldu. Meme kanseri tedavisini bir yıl önce tamamlayan Thomas, rekorunu hastalıktan kurtulanlara adadı.

Dünya rekoruna imza atan 37 yaşındaki maraton yüzücüsü Sarah Thomas, Fransa’da pazar sabahı erken saatlerde başladığı yolculuğunda tam 54 saat boyunca yüzerek bugün yerel saatle 06.30’da (TSİ 08.30) İngiltere'nin Dover limanına ulaştı.

Extraordinary, amazing, super-human!!! Just when we think we’ve reached the limit of human endurance, someone shatters the records. Huge congratulations to Sarah Thomas on swimming the English Channel 4x continuously!!! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏊‍♀️🇫🇷 🏊‍♀️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏊‍♀️🇫🇷🏊‍♀️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/kOa9QlereH — Lewis Pugh (@LewisPugh) September 17, 2019

​REKORU, ŞAMPANYA VE ÇİKOLATAYLA KUTLADI

Sarah Thomas karaya çıktığında şampanya ve çikolatayla kutlama yaptı.

Kasım 2017'de kanser teşhisi konulan Thomas, rekorunu kanserden kurtulan tüm kişilere adadığını söyledi.Denemenin resmi gözlemcisi Kevin Murphy, “Bu bir zafer, dayanıklılığının sınırlarını test etti. Bu inanılmaz ve kesinlikle ilham verici. Sonunda hepimiz çok duygulandık” dedi.

Thomas 2007, 2012 ve 2016 yıllarında da Manş'ı yüzerek geçmişti.

Şimdiye kadar sadece dört kişi Manş Denizi'ni hiç durmadan yüzerek üç kez geçti. Fakat bunu dört kez denemeyi Thomas’tan önce kimse yapmadı.