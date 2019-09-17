Eski Galatasaray Başkanı Süren: Riva işini beceremedik

Galatasaray'ın eski başkanı Faruk Süren, Emlak Konut ile yapılan ve Florya’dan taşınmayı gerektiren anlaşmanın feshinin gündeme gelmesini değerlendirdi.
Süren, "Riva’da teslimat yapıldı ve inşaat başladı. İptali çok büyük problem yaratacağı için uzlaşma bekliyorum. Florya işini ise Özbek ve Cengiz yönetimleri organize edemedi. Beceremedik. Emlak Konut ve araziyi alan müteahhit ile anlaşmanız gerekir. Finansal organizasyonu bu yönetimin becereceğini düşünmüyorum" ifadesini kullandı.
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile 2016 yılında imzalanan protokollerin feshi sürecini başlatmıştı.
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