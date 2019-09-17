Eski Galatasaray Başkanı Süren: Riva işini beceremedik

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Faruk Süren, sarı-kırmızılı ekipte son günlerde en çok konuşulan konu olan Riva ve Florya projeleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın eski başkanı Faruk Süren, Emlak Konut ile yapılan ve Florya’dan taşınmayı gerektiren anlaşmanın feshinin gündeme gelmesini değerlendirdi.

Sözcü'nün haberine göre Süren, "Birinci anlaşma Riva içindi ve ihalesi yapıldı. İkinci anlaşma Florya içindi ve yine ihalesi yapıldı. Buna karşılık bize 508 milyon liralık ödeme vaadi yapıldı. Bu kırdırıldı ve 342 milyon kasaya girdi. Riva arazisi kazanan müteahhide teslim edildi. Florya arazisi ise teslim edilemedi. Dursun Özbek de, Mustafa Cengiz de taşınmayı yetiştiremedi" dedi.

Süren, "Riva’da teslimat yapıldı ve inşaat başladı. İptali çok büyük problem yaratacağı için uzlaşma bekliyorum. Florya işini ise Özbek ve Cengiz yönetimleri organize edemedi. Beceremedik. Emlak Konut ve araziyi alan müteahhit ile anlaşmanız gerekir. Finansal organizasyonu bu yönetimin becereceğini düşünmüyorum" ifadesini kullandı.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile 2016 yılında imzalanan protokollerin feshi sürecini başlatmıştı.