Güreşçi Rıza Kayaalp dördüncü kez dünya şampiyonu

Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde Türk güreşçi Rıza Kayaalp, Kübalı Oscar Pino Hinds'i yenerek altın madalya kazandı. Kayaalp, grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu.

Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda bugün Rıza Kayaalp grekoromen 130 kg’da final mücadelesine çıktı.

Dünkü mücadelelerin ardından Kübalı sporcu Oscar Pino Hinds ile bugün final maçına çıkan tecrübeli sporcu, rakibini 3-1 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Kayaalp bu sonuçla grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonu olan ilk sporcu olarak tarihe geçti.

Daha önce 2011, 2015 ve 2017 yıllarında da dünya şampiyonluğuna ulaşan Kayaalp, ayrıca bu yıl Romanya'da 9. Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak, Türk sporcular arasında Hamza Yerlikaya ile paylaştığı rekorun tek sahibi olmuştu.

İLK TEBRİK CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN

Müsabakanın ardından büyük sevinç yaşayan Rıza Kayaalp’i ilk tebrik eden isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

29 yaşındaki sporcu karşılaşma sonrası henüz teri kurumadan Erdoğan ile telefonda görüştü. Erdoğan sıcağı sıcağına sporcuya tebriklerini iletti.