Güreşçi Rıza Kayaalp dördüncü kez dünya şampiyonu

Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda bugün Rıza Kayaalp grekoromen 130 kg’da final mücadelesine çıktı.
Kayaalp bu sonuçla grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonu olan ilk sporcu olarak tarihe geçti.
Daha önce 2011, 2015 ve 2017 yıllarında da dünya şampiyonluğuna ulaşan Kayaalp, ayrıca bu yıl Romanya'da 9. Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak, Türk sporcular arasında Hamza Yerlikaya ile paylaştığı rekorun tek sahibi olmuştu.
İLK TEBRİK CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN
Müsabakanın ardından büyük sevinç yaşayan Rıza Kayaalp’i ilk tebrik eden isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.
29 yaşındaki sporcu karşılaşma sonrası henüz teri kurumadan Erdoğan ile telefonda görüştü. Erdoğan sıcağı sıcağına sporcuya tebriklerini iletti.
Rıza Kayaalp 4. Kez Dünya Şampiyonu!— TMOK (@TMOK_Olimpiyat) 17 сентября 2019 г.
Kazakistan’da süren Dünya Güreş Şampiyonası’nda milli güreşçimiz Rıza Kayaalp grekoromen stil -130kg finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds’i 3-1 yenerek şampiyon oldu👏🇹🇷
Rıza Kayaalp 4 kez dünya şampiyonu olan ilk Türk güreşçi oldu👊 pic.twitter.com/pbdXOJQ378
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