Galatasaray'ın dün hapisten çıkan Rus futbolcu Mamaev'e ilgi duyduğu iddiası

Galatasaray'ın, bakanlık görevlilerine saldırdığı için hapis cezasına çarptırılan ve bugün şartlı olarak tahliye edilen Rus milli futbolcu Pavel Mamaev'le ilgilendiği iddia edildi.

Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit’te oynayan Kokorin ve Krasnodar’ın futbolcusu Mamaev, geçen sene bakanlık görevlilerine gerçekleştirdikleri saldırıdan dolayı 342 gündür cezaevinde tutuklu bulunuyordu.

Kokorin ve Mamaev bugün şartlı olarak tahliye edilirken, cezaevinde oynadıkları futbol maçlarında hakemlik görevini üstlenen futbol antrenörü Alexander Petrenko, önemli açıklamalarda bulundu.

Petrenko, "Mamaev’i Galatasaray istiyor. Ancak şartlı tahliye olduğu için bu seçeneği nasıl değerlendirebileceğini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Kokorin 1 yıl 6 ay, Mamaev ise 1 yıl 5 ay hapis cezası almıştı. Ancak mahkeme, 6 Eylül’de şartlı tahliyeye karar vermişti.

Bonservisi Krasnodar’da bulunan Mamaev en son 7 Ekim 2018 tarihinde bir resmi maçta görev almıştı.

Krasnodar’ın Mamaev’in sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.