Ali Koç'tan Fatih Terim'e: Nasıl oluyor da bir insanın sicili bu kadar bozuk olabiliyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvurucaklarını açıkladı. Koç, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e de, "Nasıl oluyor da bir insanın sicili bu kadar bozuk olabiliyor. Hem futbol hayatında hem de antrenörlük hayatında nasıl oluyor da bu kadar çok ceza alabiliyor" sözleriyle yüklendi.

Fenerbahçe Başkanı Koç, basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Öncelikle Alanyaspor karşılaşmasında kural hatası yapıldığı iddiasıyla başvuruda bulunacaklarını söyleyen Koç, "Alanyaspor maçında kural hatası gündemde. İtirazımız olacak. Maçın ertesi gününden itibaren 3 gün süremiz var ve başvuru yapmamız gerekiyor. TFF’ye başvuru yapıyorsunuz, bu başvuru MHK’ya gidiyor ve nihai karar yönetim kuruluna veriliyor. Bize verilen süre içinde incelememizi yapıyoruz. Kural hatasının birinde görüntü sıkıntımız olmuştu ve yayıncı kuruluş bu konuda bize destek oldu. Bize verilen süre içinde başvurumuzu yapacağız" dedi.

Koç, "Hukuki süreç ne zaman tamamlanır bilmiyorum, TFF’ye kalmış durumda. Önemli olan, en sağlıklı şekilde herhangi bir algı operasyonuna maruz kalmadan kuralların emrettiği şekilde en doğru kararın verilmesidir ama görüyorum ki algı operasyonları başladı. Ne yazık ki Türk futbolu son yıllarda algı operasyonları üzerinden şekillendirilmeye çalışılıyor. Fenerbahçe az ve öz konuşuyor. Bugün sizin vesilenizle kamuoyuna gerekli başvuruların tamamlanacağını bildirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'ONLARIN FITRATINDA OLAN BİR ŞEY, YORUM YAPMAK İSTEMİYORUM'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in Club Brugge maçı öncesinde yaptığı basın toplantısında, “Türkiye’de maçlar masada, Şampiyonlar Ligi’nde ise sahada kazanılıyor” cümlesiyle ilgili görüşleri sorulan Koç, bu konuyla ilgili olarak, “Onların fıtratında olan bir şey, dolayısıyla ben yorum yapmak istemiyorum” derken, Türkiye’de başka konuların konuşulması gerektiğini belirtti.

💉 Başkanımız Ali Koç: "Bir insan hem futbolculuk hayatında hem teknik adamlık hayatında nasıl bu kadar ceza alabiliyor asıl bunun konuşulması lazım. Ama 19.05'te atılan bir tweet daha çok konuşuluyor." pic.twitter.com/TIVkD5WXkF — Fener Ajans (@ajansfenercom) 18 сентября 2019 г.

​'YOK EFENDİM 19.05'TE TWEET ATILMIŞ'

Kendisinin geçtiğimiz günlerde Avrupa Kulüpler Birliği’nde yönetim kuruluna seçildiğini hatırlatan Koç, sözlerine şöyle devam etti:

"Dünya neler konuşuyor. Yeni formatlar konuşuluyor. Hepimizi derinden etkileyecek yeni düzenler konuşuluyor, ülkemizde neler konuşuluyor. Yok efendim 19.05’te tweet atılmış. Bununla ilgili bir şey konuşulacaksa, nasıl oluyor da bir insanın sicili bu kadar bozuk olabiliyor. Hem futbol hayatında hem de antrenörlük hayatında nasıl oluyor da bu kadar çok ceza alabiliyor. Niye başka hocalar bu kadar ceza almıyor. Bunların konuşulması gerekirken 19.05 üzerinde kilitlenip duruyorlar. Biz spor kulüpleri olarak sahada rekabet ediyoruz. Bunun dışındaki diğer günlerde ortak çalıştığımızı, ortak olduğumuzu unutmayıp yeni sponsorluklara imza atmak, marka değerini nasıl artırabileceğimizi düşünmek, yayın ihalesinde ligi nasıl iyi hale getirebiliriz diye düşünmeliyiz. Bizimle ilgili imada bulunulan çok açıklama oluyor ama biz cevap vermiyoruz."