Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: İnsanı hayvandan ayıran şey edeptir

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Şampiyonlar Ligi'ndeki Brugge maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un Fatih Terim için yaptığı açıklamaya sert sözlerle karşılık veren Cengiz, "İnsanı hayvandan ayıran şey edeptir. O edep sınırları içinde kalmamız lazım. Ne dedi hocamız? 'Maçlar sahada kazanılır, masada değil' dedi. Ben de buna katılıyorum. Buna cevap verenler masayı kurup, masa düzeni yaratanlardır" dedi.

Mustafa Cengiz'in açıklamalarından satır başları:

-Yine geçen sene Moskova'da maça çıkmadan önce Kulüpler Birliği'nin saçma sapan açıklaması vardı. Yine ülkemiz için puan maçına çıkacağız, hangi vizyon içerisinde bunlar dile getiriliyor, açıklamada zorlanıyorum. Eskilerin bir lafı var, saçmalamanın açıklaması olmaz. Saçmalayan birine karşı siz de yanıt vermeye kalkarsanız, siz de saçmalarsınız. İnsanla, hayvanı ayıran edeptir. Edebimi bozmak istemiyorum, spor kamuoyunun da bu edep çizgisinde kalmasını temenni ediyorum.

TFF'NİN 19:05 MESAJI

-Ben TFF'nin Şampiyonlar Ligi mesajını troll zannettim. Bunu ancak UEFA atabilir. TFF atıyor. Neden TFF isim zikretmiyor? Galatasaray ve diğer kulüplerimiz Türkiye'yi Avrupa'da temsil ediyor, hepsi mücadele ediyor. Burada ülke puanına katkıda bulunuyor.

Ben kavga ile, çatışma ile bu toplumun daha da huzursuzluğa gideceğine inanıyorum. Bu camiaları temsil eden insanların, sözlerine, sözcüklerine dikkat etmesi gerekir. 19:05 olayının kasti yapıldığına inanıyorum. Rastgele orada bir şey yapılmaz. Bunu kanıtlamaları güç. Edep aklın ziynetidir arkadaşlar.

'SİNSİ HAREKETLER İÇİNDE OLMAYALIM'

-Hocamızın dediği sözcüğe ben de katılıyorum. Maçlar sahada kazanılır, masada kazanılmaz. Bu söze kızacak olan insan masa düzeneği yapacak insandır. Maçlar sahada kazanılır, doğru. Hakeme ya da kendine göre uydurulmuş kurallara göre değil. Lütfen saygı sınırları içinde kalalım. Sinsi hareketler içinde olmayalım.

-Bir Falcao'nun gelişi, Falcao'yu Galatasaray'ı ve Türkiye'yi İstanbul'da birinci sıraya taşıdı. Başarılı olması için dua ediyorum. Brugge ile 3 kere oynadık. 1 beraberlik 2 yenilgi almışız. İnşallah bu makus talihi bugün kırarız diye ümit ediyorum.

GALATASARAY'DAN 'SİCİL' PAYLAŞIMI

Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, Koç'un sözlerine gönderme yapılarak, Fatih Terim'in kazandığı başarılar paylaşıldı.

Hocamızın sicili aşağıdaki gibidir...



🏆 UEFA

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 Süper Lig

🏆🏆🏆 Türkiye Kupası

🏆🏆🏆🏆🏆 TFF Süper Kupa

🏆🏆🏆 TSYD Kupası pic.twitter.com/Yu6F1dNikT — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 18, 2019

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