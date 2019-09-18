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22:37 18 Eylül 2019
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    Galatasaray, 'Devler Ligi'ne bir puanla başladı

    Galatasaray, 'Devler Ligi'ne bir puanla başladı

    © AA /
    Spor
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    Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında deplasmanda Belçika'nın Club Brugge takımıyla 0-0 berabere kaldı.

    © AA / Abdülhamid Hoşbaş
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    UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Belçika'nın Club Brugge takımıyla 0-0 berabere kaldı.

    İLK YARI

    19. dakikada Ruud Vormer'in sağdan kullandığı serbest vuruşta Mitrovic ceza sahası içinde meşin yuvarlağa kafayla vurdu, top az farkla üstten auta gitti.

    31. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Savunmadan atılan uzun topun ardından gelişen pozisyonda Mata sol tarafta topun kontrolünü kaybetti. Meşin yuvarlağı kapan Babel rakibinden sıyrılarak ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Hollandalı futbolcunun şutunda Mignolet gole izin vermedi.

    34. dakikada Okereke'nin şutu savunmadan sekerek Ricca'nın önüne düştü. Ricca'nın şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.

    42. dakikada savunmanın arkasına gönderilen topa hareketlenen Bonaventure sağdan ceza sahası içine girer girmez şutunu çekti, meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.

    Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz
    © AA / Serhat Çağdaş
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    Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı.

    İKİNCİ YARI

    51. dakikada Club Brugge gole yaklaştı. Orta sahadan savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Bonaventure ceza sahasına girip şutunu çekti, Muslera meşin yuvarlağın kaleye gitmesine izin vermedi. 

    54. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Okereke ceza sahası içinde meşin yuvarlağa kafayla vurdu, Muslera kaleye giden topu kurtardı. Ardından savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 

    61. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında Seri'nin pasında topu önünde bulan Feghouli'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

    82. dakikada Nagatomo'nun uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

    90. dakikada Seri'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Falcao ön direkte topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

    Karşılaşma, golsüz eşitlikle sona erdi.

    Etiketler:
    UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa, Belçika, Club Brugge Futbol Takımı, Bruges, Galatasaray SK
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