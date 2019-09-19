Fenerbahçe Başkanı Koç, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Ali Koç'un medyaya yaptığı 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildiği belirtildi.

TFF açıklamasında, "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un 18.09.2019 tarihinde medyaya yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.

​Koç, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le ilgili, "Nasıl oluyor da bir insanın sicili bu kadar bozuk olabiliyor. Hem futbol hayatında hem de antrenörlük hayatında nasıl oluyor da bu kadar çok ceza alabiliyor. Niye başka hocalar bu kadar ceza almıyor" ifadelerini kullanmıştı

Kayserispor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak Uyar'ın da Antalyaspor karşılaşmasının ardından 'sportmenliğe aykırı açıklamaları'ndan dolayı PFDK'ya sevk edildiği kaydedildi.