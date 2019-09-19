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19:57 19 Eylül 2019
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    Aytemiz Alanyaspor futbolcusu Papiss Cisse, Fenerbahçe'ye attığı golün sevincini yaşarken

    Fenerbahçe'den 'kural hatası' açıklaması: Cisse, göz ucuyla topu takip etmek suretiyle avantaj yaratmıştır

    © AA / Orhan Çiçek
    Spor
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    Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor maçının kural hataları gerekçesiyle yeniden oynatılması için yaptığı başvuruda "Kale vuruşu kullanılırken ceza alanından çıkmak için yeterli süresi olmasına karşın Cisse, her ne kadar sırtı Fenerbahçe kalesine dönük gibi gözükse de göz ucuyla topu takip etmek suretiyle takımı lehine avantaj yaratmıştır" denildi.

    Fenerbahçe Spor Kulübü, futbol takımının 16 Eylül 2019'da Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçın ilk yarısının sonunda ve ikinci yarısının başında sonuca etki eden kural hataları yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) yaptığı başvuruyla ilgili açıklama yayımladı. 

    Maçta 39. dakikada Tolga Ciğercinin golüyle 1-0 öne geçmiş bulunan Fenerbahçe, başvuruda müsabakanın 45+2. dakikadan itibaren yeniden oynatılmasını talep ettğini belirterek şöyle devam etti:

    "BAŞVURUDA BULUNDUĞUMUZ KURAL HATALARI:

    Müsabakanın İlk Yarısının (45+2.) Dakikasında Yaşanan Kural Hatasına İlişkin İtirazımız:

    Söz konusu müsabakada; ilk yarının 45+2. dakikasında Alanyaspor lehine verilen taç atışı kararının ardından Alanyaspor futbolcusu Junior Fernandes, tacı kullanılması gereken yerden oldukça uzak bir noktadan kullanmıştır.

    Bu esnada müsabaka hakeminin uyarısı olmuştur. Ancak taç atışı sonucu top, oyun sahasına girmiştir. Bunun ardından hakem, tacı Fenerbahçe lehine vermesi gerekirken Alanyaspor’un tacı tekrarlamasına izin vermiştir.

    Bu konudaki ilgili düzenleme, Uluslararası Oyun Kuralları (IFAB) Kural 15/1’de yer almaktadır. Bu kurala göre “… taç atışının yanlış kullanılması halinde atış bu kez karşı takım tarafından kullanılır.”

    Hal böyle iken Alanyaspor-Fenerbahçe maçında yanlış kullanıldığı tespit edilen taç atışı, müsabaka hakemi kararıyla tekrarlanmış ve fakat Fenerbahçe’ye verilmesi gereken taç atışı oyun kurallarına aykırı şekilde yine Alanyasporlu futbolcu tarafından kullanılmıştır.

    Zamanlama olarak futbolcunun taç atışını kullanmasının hemen ardından hakemin oyunu durdurmuş olması, taç atışının usulüne uygun olmayan biçimde yapıldığı gerçeğini değiştirmemekte; böylece ilk atış gerçekleştiğinden, ikinci atışın bir tekrar olarak kabulüyle, kural uyarınca bu defa karşı takım olan Fenerbahçe tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

    Yerinden yaptırılan ikinci taç atışının yukarıda yer alan kural uyarınca Fenerbahçe tarafından yapılması gerekmekteyken yine Alanyaspor Kulübü tarafından gerçekleştirilmesi ilgili kuralın ihlalidir.

    Kural hatası olan bu pozisyon, gol ile sonuçlanmıştır. Yine ilgili düzenlemeler uyarınca, futbol oyun kurallarının yanlış uygulanması ve bu uygulamanın durum (0-1) takımımız lehine iken (1-1’e) getiren gol ile sonuçlanması da dikkate alınarak kural hatasının müsabaka sonucuna doğrudan etki etmesi sebebiyle müsabakanın tekrar edilmesi gerekmektedir.

    Müsabakanın İkinci Yarısının (47.) Dakikasında Yaşanan Kural Hatasına İlişkin İtirazımız:

    Müsabakanın ikinci yarısının 47. dakikasında kalecimiz Altay Bayındır tarafından kullanılan kale vuruşu sırasında rakip takım Futbolcusu Papiss Cisse, ceza sahası içerisinde kalarak kendi takımı lehine avantaj yaratılmasına neden olmuştur. Şöyle ki; ilgili pozisyonda kale vuruşu kullanılırken ceza alanından çıkmak için yeterli süresi olmasına karşın Alanyasporlu Futbolcu Papiss Cisse, her ne kadar sırtı Fenerbahçe kalesine dönük gibi gözükse de göz ucuyla topu takip etmek suretiyle kendisi ve takımı lehine avantaj yaratmıştır.

    Uluslararası Futbol Birliği Kurulu’nun “Oyunun Kuralları” başlıklı kural 16/2 düzenlemesi, “Rakip oyuncular, top oyuna girene kadar ceza sahasının dışında beklemelidir. Top, vuruştan sonra oyuna girmiş kabul edilir. Kale vuruşu kullanılırken yeterli süre bulunmadığı için ceza sahasını terk edememiş rakip oyuncu varsa hakem oyunun devam etmesine karar verebilir.”  şeklindedir.

    Dolayısıyla anılan pozisyonda kale vuruşu kullanılması sırasında oyunun devamına izin veren ve kuralda belirtilen yeterli süre bulunmaması halinde oyunun devam etmesine izin verileceğine ilişkin koşul, itirazımız ile ilgili durumun dışındadır.

    Şöyle ki; getirilen bu yenilik, daha teknik ve hızlı bir futbol oynanması için, ceza sahası içinde kale atışı kullanan takımdan oyuncular bulunması ve böylece uzun süren ve üretken olmayan uzun degaj atışlarının seyrelmesi amacını taşır. Yine bu yenilik, ceza sahasında kale atışı kullanan takıma bir güvenli bölge yaratmayı, bir veya birkaç paslaşma yapılarak üretken, göze hoş gelen bir futbol oynanmasını amaçlamaktadır.

    Yukarıda açıklanan istisnanın amacı, kale atışının ciddi bir fırsat yaratılması amacıyla hızlı kullanılması, ancak bir şekilde topun istenilen yere atılamaması veya geri dönmesi halinde ceza sahasını terk edememiş (terk etmemiş değil, terk edememiş) oyuncu bulunması gerekçesiyle tekrar bir atış yapılmasını engellemektir. 

    İtirazımıza konu pozisyonla ilgili de kural hatası olduğu ve bu hatanın da yine golle sonuçlanarak doğrudan müsabaka sonucuna etki ettiği açık olup, bu sebeple müsabakanın yeniden oynatılması gerektiği yaptığımız başvuru ile Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirilmiştir.

    Kamuoyunun bilgisine sunarız."

    ALANYASPOR: GÖZ UCUYLA DEĞİL, TÜM AÇIKLIĞIYLA TAKİP EDİLMİŞTİR

    Bunun üzerine Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe'nin 'kural hatası' gerekçesiyle TFF'ye yaptığı başvuruya şu yanıtı verdi:

    "Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda 16 Eylül 2019 tarihinde yaşananlar Türk spor kamuoyu tarafından göz ucuyla değil, olanca açıklığıyla takip edilmiştir. Bu konu hakkında şu ana kadar açıklama yapmamamızın sebebi, Türk futbolunun asırlık çınarı Fenerbahçe Spor Kulübü'nün böyle bir başvuru yapacağına ihtimal vermememizden kaynaklanmaktaydı. Maçtan sonra tüm spor otoritelerinin ortak kanaati bahse konu iki golün de futbol oyun kuralları dahilinde ve tertemiz olduğu yönündeydi. Bu sürecin sonunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Zekeriya Alp'in de maç sonu açıkladığı üzere, herhangi bir kural hatası bulunmadığı yönünde karar vereceğine inancımız tamdır."

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