Beşiktaş, uzatmalarda kaybetti

Siyah-beyazlı takım, Avrupa Ligi K Grubu ilk haftasında deplasmanda Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibine uzatmalarda yediği gollerle yenildi.

Narodny Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 14. dakikasında Andraz Sporar'ın golüyle 1-0 geriye düşen Beşiktaş, 29. dakikada Adem Ljajic'in penaltıdan, 45+1. dakikada Vasil Bozhikov'un kendi kalesine attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde bitirdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Slovan Bratislava, 58. dakikada Sporar ile beraberliği sağladı. Daha sonra girdiği pozisyonları değerlendiremeyen Beşiktaş, uzatma bölümünde kalesinde üst üste goller gördü. Siyah-beyazlı takım, 90+3. dakikada Marin Ljubicic ve 90+4. dakikada Rharsalla'nın gollerine engel olamadı ve müsabakadan 4-2 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K grubundaki ikinci maçını İngiliz ekibi Wolverhampton ile yapacak. Karşılaşma 3 Ekim Perşembe günü Vodafone Park'ta yapılacak. Slovan Bratislava da aynı gün deplasmanda Braga ile karşı karşıya gelecek.