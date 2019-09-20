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11:13 20 Eylül 2019
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    Ali Koç

    Ali Koç, ceza alsa bile derbiyi Türk Telekom'da izleyebilecek

    © Fotoğraf : DHA
    Spor
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    Fatih Terim'e, “Sicili bozuk” diyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 38. maddeden PFDK'ya sevk edildi. 45-120 gün men cezası alabilir. Ancak bu ceza derbiyi izlemesine engel olmayacak. Eski TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in talimatın 97. maddesinde yaptığı değişiklik Ali Koç'a, Türk Telekom'un kapılarını açıyor.

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önceki gün Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in aldığı cezalarla ile ilgili "Nasıl olur da bir insanın sicili bu kadar bozuk oluyor. Hem futbol hayatında hem de antrenörlük hayatında nasıl oluyor da bu kadar çok ceza alabiliyor" ifadelerini kullanmıştı. TFF Hukuk Kurulu, Başkan Ali Koç'u, 'Sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk etti.

    28 ŞUBAT 2018 TARİHİNDE DEĞİŞTİ

    Ali Koç
    © Fotoğraf : DHA
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    Akşam gazetesinden Orçun Özateş’in haberine göre, 38. maddeye göre; kulüplerin yöneticilerine 45 ila 120 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 30 bin TL'den 140 bin TL'ye kadar para cezası veriliyor. Alınacak olası cezaya rağmen Başkan Koç'un 6. haftada Türk Telekom Stadyum'da oynanacak Galatasaray derbisinde tribünde olmasının önünde bir engel bulunmuyor.

    Bunun nedeni ise TFF eski Başkanı Yıldırım Demirören'in istifa edeceği gün yani, 28 Şubat 2018 tarihindeki yönetim kurulu kararı ile yaptığı Disiplin Talimati değişikliği.

    Disiplin Talimatı 97/3 maddesi “Kulüp başkanlarının aldıkları hak mahrumiyeti cezası, kulübünün resmi müsabakalarında, protokol tribünü hariç stadyumlara girmelerine engel olmaz" hükmünü içeriyor.

    İLK MUSTAFA CENGİZ FAYDALANMIŞTI

    Geçen sezon 150 gün men cezası alan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, cezasının bitimine 48 gün kala değişen bu talimat sonrası deplasmandaki Erzurumspor maçını locadan takip etmişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da değişen bu madde sayesinde Galatasaray derbisini Türk Telekom'da izleyebilecek.

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    Etiketler:
    Mustafa Cengiz, TFF, Orçun Özateş, Akşam gazetesi, Galatasaray, Türk Telekom Arena, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe, Fatih Terim
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