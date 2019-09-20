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21:55 20 Eylül 2019
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    Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılımda Türkiye için kritik sezon

    © Flickr /
    Spor
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    Futbolda ülkelerin Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısını ve bu takımların hangi turdan organizasyonlara başlayacağını belirleyen ülke puanı klasmanında Türkiye adına kritik bir sezon yaşanıyor.

    Uzunca bir süredir 10. sırada bulunan ve Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan takım gönderebilmek adına sınırda yer alan Türkiye, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçlarının ardından 11. sıraya geriledi.

    Türkiye A Milli Futbol Takımı
    © AA /
    Türkiye A Milli Futbol Takımı FIFA sıralamasında bir basamak yükseldi
    Yeni Malatyaspor'un elemelerde Avrupa'ya veda etmesinin ardından grup maçlarına katılan dört Türk takımı, ilk hafta maçlarından sadece bir beraberlik çıkarabildi.

    Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılan Galatasaray, Club Brugge ile berabere kalırken, UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan takımlardan Trabzonspor Getafe'ye, Beşiktaş, Slovan Bratislava'ya, Medipol Başakşehir de Roma'ya mağlup olmaktan kurtulamadı.

    Buna karşın sezona 12. sırada başlayan Hollanda, ön eleme turlarından itibaren Ajax, PSV Eindhoven, Feyenoord ve Az Alkmaar'ın aldığı puanlarla hızla yükselmeye başlarken, önce Avusturya'yı ardından Türkiye'yi geçmeyi başardı. 

    ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT KATILIM İÇİN KRİTİK EŞİK 10. SIRA

    Geçen sezon değişen kurala göre klasmanda ilk dört ülke, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne dörder takım gönderiyor.

    Sıralamada 5 ve 6'ncılıkta yer alan ülkeler "Devler Ligi"ne 2 takımını direkt gönderirken, 7 ila 10. sıradaki ülkeler, sadece şampiyonları bu arenaya eleme oynamadan sokabiliyor.

    Türkiye A Milli Futbol Takımı
    © AA /
    Türkiye A Milli Futbol Takımı FIFA sıralamasında bir basamak yükseldi
    KLASMANDA 11. ÜLKENİN DE ŞANSI BÜYÜK

    Normalde ilk 10 dışında kalan ülkeler, "Devler Ligi"ne direkt takım gönderemiyor ancak statü gereği Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan ekip, kendi liginde de Şampiyonlar Ligi bileti alırsa ekstra bir kontenjan açılıyor ve bu kontenjan da 11. ülkenin şampiyonuyla dolduruluyor.

    Türkiye bu sezonu 11. sırada tamamlarsa Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşacak takımın, kendi liginde de "Kupa 1" vizesi almasını bekleyecek.

    Geçen son 20 yıla bakıldığında, Şampiyonlar Ligi'nde kupayı alan 17 takımın kendi liginde de "Devler Ligi" vizesini aldığı düşünüldüğünde, klasmanda 11. sırada yer alan ülke de büyük bir şansa sahip.

    Klasmanda 12'nciliğe veya daha alta düşülmesi halinde ise Süper Lig şampiyonu, "Kupa 1" için ön eleme oynamak zorunda kalacak.

    BU SEZONKİ TABLO 2021-22 SEZONUNU ŞEKİLLENDİRECEK

    A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcılarından Tayfur Havutçu görevinden istifa etti.
    © AA /
    Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda istifa
    Ülke puanı hesaplamasında, sezon sonunda ortaya çıkan tablo, sıradaki değil bir sonraki sezonun belirleyicisi oluyor.

    Bu sebeple Türkiye, geçen sezonu 10. sırada bitirdiği için bu sezon Süper Lig'de şampiyon olacak takım için bir sıkıntı bulunmuyor.

    Dört haftası geride kalan Süper Lig'de sezon sonu ipi göğüsleyecek takım, "Devler Ligi"ne direkt katılacak.

    Bu sezonki ülke puanı, Süper Lig'de gelecek sezon (2020-21) şampiyon olacak ekibin akıbetini tayin edecek.

    © AA /

    TÜRKİYE'NİN RAKİBİ HOLLANDA, UKRAYNA VE AVUSTURYA

    An itibarıyla klasmanda 11'inci sırada yer alan Türkiye'nin, 8'inci Belçika'yı geçmesi bu sezon için mümkün görünmüyor.

    Aynı şekilde 13'üncü sırada yer alan ve Avrupa'da tek takımı kalan Çekya'nın da Türkiye'yi yakalama şansı yok denecek kadar az.

    Belçika ve Çekya ile arasında onar galibiyetlik fark bulunan Türkiye’nin rakipleri Hollanda, Ukrayna ve Avusturya. Dört ülkenin de puanları birbirine çok yakın ve tek bir galibiyet, hatta tek bir beraberlik bile sıralamayı değiştirir nitelikte.

    Türkiye ilk 10'da yer alabilmek için bu 3 rakibiyle kıyasıya bir mücadele yaşayacak.

    Türkiye ve Hollanda dörder, Ukrayna ve Avusturya üçer takımla yoluna devam ediyor.

    Galatasaray, 'Devler Ligi'ne bir puanla başladı
    © AA /
    Galatasaray, 'Devler Ligi'ne bir puanla başladı
    ÜLKE PUANI

    Ülke takımlarının o sezon içinde topladığı puanların, aynı sezonda o ülke adına yarışmalara katılan takım sayısına bölünmesi ile söz konusu ülkenin sezonluk puanı ortaya çıkıyor. Örneğin X ülkeden Avrupa kupalarına katılan 5 takım 30 puan toplarsa, bu ülkenin sezonluk puanı 6'dır.

    Bu yöntemle yapılan son beş sezonun ortalamasıyla da ülke puanı oluşur ve ülkelerin Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı belirlenir.

    TAKIMLARIN ÜLKE PUANINA KATKISININ HESAPLANMASI

    Gerek Şampiyonlar Ligi'nde gerekse Avrupa Ligi'nde ön eleme maçlarında her takım galibiyette 1, beraberlikte 0,5 puan alır. Grup aşamasından itibaren ise bu puanlar galibiyette 2'ye, beraberlikte 1'e yükselir.

    Her iki ligde de çeyrek final, yarı final ve final oynayan takımlar birer ek puan (bonus) daha kazanır.

    Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren takımlar için ekstra puanlar da mevcut. Buna göre gruplarda mücadele eden her takım dörder, gruplardan çıkmayı başaran her takım ise beşer bonus puan daha elde eder.

    Ülke adına toplanan puanlar, o ülke adına Avrupa kupalarında mücadele eden takım sayısına bölünür.

    Etiketler:
    Fransa, Hollanda, Katılım, Galatasaray, Türkiye, UEFA Şampiyonlar Ligi
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