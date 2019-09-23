Turgay Demir: Karius'un iyi kalecilik yapması için topun üstüne kadın resmi koyun

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius ile ilgili olarak "Karius'un iyi kalecilik yapması için topun üstüne kadın resmi koyun" dedi.

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Sabah Sporu programında bu akşam oynanacak Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçı öncesi bazı değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve başkan Fikret Orman'ın taraftarların gözünde kredisinin dolduğunu savunan Demir, "İnsanları patlama noktası getirdiler. Hoca bu oyunda ısrar etmekten vazgeçmelidir" dedi.

Demir, bu noktada spiker Çiğdem Ceylan'a "Senin İngilizcen var mı, söylesene İngilizce. Hoca bunu oyunda ısrar etmekten vazgeçmelidir" diye seslendi. Ceylan'ın buna karşılığı "Hocam siz söyleyin, İngilizce'yi çok iyi bildiğinizi iddia ediyorsunuz" oldu. Demir ise devamla şunları söyledi:

"Ben İngilizceyi vücut dilimle konuşuyorum. Bütün İngilizlere ben Türkçe'yi vücut dilimle öğrettim. Hoca belki Türkçe anlamıyordur."

KARIUS'A ELEŞTİRİ

Demir, sözlerinin devamında Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius'u eleştirdi. Karius'un özel hayatına atıfta bulunan Demir, "Karius'un iyi kalecilik yapması için topun üstüne kadın resmi koyun" dedi.