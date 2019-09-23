Turgay Demir: Karius'un iyi kalecilik yapması için topun üstüne kadın resmi koyun

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Sabah Sporu programında bu akşam oynanacak Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçı öncesi bazı değerlendirmelerde bulundu.
Demir, bu noktada spiker Çiğdem Ceylan'a "Senin İngilizcen var mı, söylesene İngilizce. Hoca bunu oyunda ısrar etmekten vazgeçmelidir" diye seslendi. Ceylan'ın buna karşılığı "Hocam siz söyleyin, İngilizce'yi çok iyi bildiğinizi iddia ediyorsunuz" oldu. Demir ise devamla şunları söyledi:
"Ben İngilizceyi vücut dilimle konuşuyorum. Bütün İngilizlere ben Türkçe'yi vücut dilimle öğrettim. Hoca belki Türkçe anlamıyordur."
KARIUS'A ELEŞTİRİ
Demir, sözlerinin devamında Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius'u eleştirdi. Karius'un özel hayatına atıfta bulunan Demir, "Karius'un iyi kalecilik yapması için topun üstüne kadın resmi koyun" dedi.
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