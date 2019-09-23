Shane Larkin'den Türkiye A Milli Basketbol Takımı'na açık kapı

Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin, Türk Milli Takımı'nda oynamaya yeşil ışık yaktı. 26 yaşındaki oyun kurucu, “Bana ulaşan resmi bir teklif yok ama bunun gerçekleşebileceğine dair dedikodular duyuyorum. Bu fikre açığım" dedi.

TRT Spor'un aktardığına göre Anadolu Efes'in yıldız ismi Shane Larkin, Hırvatistan basınına açıklamalarda bulundu.

Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nda oynama ihtimali hakkında konuşan Larkin, “Bana ulaşan resmi bir teklif yok ama bunun gerçekleşebileceğine dair dedikodular duyuyorum. Bu fikre açığım. Sezon yeni başlıyor ve önemli kararlar almak için vakit var” ifadesini kullandı.

Hırvatistan Milli Takımı'nın da devşirme oyuncu statüsünde kadrosuna katmak istediği Larkin, takım arkadaşı Krunoslav Simon'un kendisiyle bu yönde bir konuşma gerçekleştirdiğini de sözlerine ekledi.

Kulüp kariyeri hakkında da konuşan Larkin, "Sezon başında NBA'den teklif aldım ancak ilk 5'te oynayacağım bir takımda olmak istiyorum. Efes‘te mutluyum. Harika bir takımımız var” açıklamasını yaptı.