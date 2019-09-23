Peskov: Verilerde manipülasyon olduğu iddialarına ilişkin WADA’ya 3 hafta içinde yanıt verilecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı’nın (WADA), Rusya Dopingle Mücadele Laboratuvarı’nın verileri manipüle ettiği yönündeki endişelerine ilişkin yanıt vermek için 3 haftaları olduğunu söyledi.

WADA’nın Moskova’daki laboratuvarın verilerinde uyumsuzluk gördüğü gerekçesiyle Rusya Dopingle Mücadele Kurumu’nun (RUSADA) uluslararası dopingle mücadele kurallarına riayet edip etmediğini inceleyeceğini belirtmesiyle ilgili Kremlin’den açıklama geldi.

Peskov, durumdan haberdar olduklarını, ancak bu konunun ülkenin yetkili spor kuruluşlarını ilgilendirdiğini belirtti.

Peskov “WADA’nın bir dizi sorusu olduğunu biliyoruz. Şimdi bu sorulara yanıt verilmesi için 3 haftalık bir süre belirlendi. 3 hafta beklemek gerekecek” dedi.

‘WADA İLE İŞBİRLİĞİ YAPACAĞIZ’

Rusya Spor Bakanı Pavel Kolobkov da verilerle ilgili durumu çözmek için WADA ile işbirliği yapacaklarını ifade etti.

Kolobkov “WADA’ya sunulan verilerin WADA uzmanlarının 2019’da Moskova’da aldığı verilerden çok daha farklı olduğu bilgisini aldık. İki taraftan da uzmanlar farklılıkların ne olduğunu belirleyecek” dedi.

WADA, RUSADA’nın üyeliğini üç yıl askıya aldıktan sonra haklarını geçen yıl iade etmişti.