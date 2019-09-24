Beşiktaş sahasında yenilmezlik serisini sürdürdü

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçı 1-1 tamamlandı.

22. dakikada sol kanatta topla buluşan N'Koudou, Caiçara'dan sıyrılarak ceza sahasına girdikten sonra son çizgiye indi. Bu oyuncunun içeri çevirdiği meşin yuvarlağı kaleci Mert Günok direk dibinde kontrol etti.

45. dakikada Visca'nın sağdan ortasında altıpasa hareketlenen Crivelli'nin vuruşunda top yandan auta çıktı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu arada, Medipol Başakşehir'in teknik heyetinde yer alan Stjepan Tomas, maçın ilk yarısı tamamlandıktan sonra hakeme itirazlarından dolayı sarı kart gördü.