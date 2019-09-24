Fenerbahçe Başkanı Koç'a 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Başkanı Koç'un cezasını açıkladı.

PFDK, Koç'a 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası verdi.

Koç, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le ilgili, "Nasıl oluyor da bir insanın sicili bu kadar bozuk olabiliyor. Hem futbol hayatında hem de antrenörlük hayatında nasıl oluyor da bu kadar çok ceza alabiliyor" açıklamalarından dolayı Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilmişti.