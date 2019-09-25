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14:31 25 Eylül 2019
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    Fatih Terim

    Terim'den Koç'a 'sicili bozuk' yanıtı: Değmeyeceğine karar verdim

    © AA / Elif Öztürk
    Spor
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    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'sicili bozuk' açıklamalarına cevap verdi. Terim, “Ali Koç'un açıklamalarına İstanbul'da bakıp değerse cevap vereceğimi söylemiştim. Baktım, değmeyeceğine karar verdim. O nedenle cevap vermedim. Eğer cevap vermeye değseydi verirdim” dedi.

    Ali Koç
    © Fotoğraf : DHA
    Ali Koç, ceza alsa bile derbiyi Türk Telekom'da izleyebilecek
    Spor Toto Süper Lig'de 6.hafta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi yaşanan polemikler devam ederken sarı-kırmızılı takımın teknik Direktörü Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarıyla sohbet etti.

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'sicili bozuk' açıklamalarına yanıt veren Terim, şu ifadeleri kullandı: “Ali Koç'un açıklamalarına İstanbul'da bakıp değerse cevap vereceğimi söylemiştim. Baktım, değmeyeceğine karar verdim. O nedenle cevap vermedim. Eğer cevap vermeye değseydi verirdim”

    ‘HEPİMİZ DERBİYE HAZIRIZ’

    Ali Koç
    © Fotoğraf : DHA
    Altaylı: Fenerbahçe başarılı olamadıkça Ali Koç Galatasaray'a saldırıyor
    Fenerbahçe ile 28 Eylül Cumartesi günü Türk Telekom Stadı'nda oynayacakları derbiye hazır olduklarını kaydeden Fatih Terim, "Geçen sene enteresan bir maç oynadık. Daha farklı olacak bir maç 2-2 bitti. Bu hafta derbinin taraftarımızın desteği ile lehimize biteceğine inanıyorum. Herkes hazır. Hepimiz derbiye hazırız." diye konuştu.

    Cezası nedeniyle maçlarda kulübede yer almayan Terim, tribünde olmanın zor olduğunu belirterek, "Tribünde olmak çok zor. Sahaya uzaksınız ve oyuncularla temasınız yok, göz göze gelemiyorsunuz. Maçları tribünde takip etmek beni üzüyor. Takıma faydalı olacağım yerde olamamak rahatsız edici oluyor" şeklinde konuştu.

    ‘BELHANDA OYNAMAYI ÇOK İSTİYOR’

    Sakatlığı bulunan Younes Belhanda'nın derbide forma giymek istediğini belirten tecrübeli teknik adam, "Belhanda oynamayı çok istiyor. Fakat sakatlığı çenesinde olduğu için nefes alıp vermede problem yaşayabilir. Özel maske yaptırdık. Maça kadar durumuna bakıp, son gün kararımızı vereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

    Fatih Terim
    © AA / Ahmet Dumanlı
    Fatih Terim'den Ali Koç açıklaması
    BtcTurk Yeni Malatyaspor maçındaki rotasyonun sezonun ilerleyen maçlarında da devam edeceğini aktaran Terim, "Oyuncular haftada üç maç oynamaya alışacaklar. Galatasaray'da oynayan futbolcunun bahanesi olmaz. Yeni Malatyaspor maçında yaptığımız rotasyonu ilerleyen maçlarda da yapacağız. Aynı oyuncularla tüm sezonu bitiremezsiniz" dedi.

    Terim yeri geldiğinde 1-0'lık skorun korunması gerektiğinin altını çizerek, "1 farkı bırakmamak lazım. 1 fark önde veya gerideyseniz, galip veya mağlubuz diyemezsiniz. Rahat olmanız için 2 fark yapmamız lazım. Ancak bazen maçı 1-0'da da bitirmelisiniz. Büyük takımda oynuyorsanız, 1-0’ı korumanız gerekir" şeklinde konuştu.

    ‘BİR SIKINTI OLMUŞSA BU BENİM SORUMLULUĞUMDADIR’

    Yardımcı antrenörü Levent Şahin'in eleştirilmesine değinen Terim, "Son 2 sezonda şampiyon olurken yine aynı yardımcılarım vardı. Şampiyonluklara büyük katkı sağladılar. Sorumlulukları ve yetkileri ayrı ve işlerini çok iyi yapıyorlar. Üçü de güvenebileceğim adamlar. Herhangi bir yerde bir sıkıntı olmuşsa bu benim sorumluluğumdadır" ifadelerini kullandı.

     

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    Etiketler:
    İstanbul, Fatih Terim, Ali Koç, Fenerbahçe, Galatasaray
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