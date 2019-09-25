Batı basını yılın en kötü 11'ini topladı, Beşiktaş'ın kale bekçisi Karius demirbaş oldu

En kötüler kadrosunu geçen sezon kendilerinden beklenen düzeyin tümüyle gerisine düşenlerden oluşturduğunu belirten The Sun'ın spor servisi, Premier Lig devi Liverpool'da üst üste hatalar yapmasının ardından Beşiktaş'a gönderilen 26 yaşındaki Alman file bekçisinin büyük başarısızlıklara imza atıp eleştirileri toplamaya devam ettiğinin altını çizdi.
Introducing Europe's worst XI... https://t.co/kF84g7axc9— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) September 24, 2019
Geçen sezon tarihinin en kötü performanlarından birini sergilemiş Real Madrid'in 38 La Liga maçının 17'sinde ilk 11'de sahaya çıkmayan Marcelo'nun FIFA tarafından en iyi 11'de ödüllendirilmesi alay konusu olmuştu.
Brezilyalı sol beki yılın en kötü 11'ine alan The Sun, bir diğer Premier Lig devi Arsenal'de forma giyen Türkiye kökenli Alman milli futbolcu Mesut Özil'e de listede yer verdi.
"2019'da Mesut'un sahadaki istikrarsızlığı neredeyse teknik direktör Unai Emery'nin Arsenal'in orta saha oyuncusu hakkındaki görüşleri kadar istikrarsızdı" esprisini yapan The Sun, Özil'in haftada 350 bin sterlin ücret aldığına dikkat çekti.
4-3-3 dizilişiyle kurulan kadroda şu isimler yer aldı: Loris Karius; Stephan Lichtsteiner, Shkodran Mustafi, Phil Jones, Layvin Kurzawa; Fred, Renato Sanches, Philippe Coutinho; Javier Pastore, Alexis Sanchez, Quincy Promes.
MARCA: The Worst XI after almost 100,000 votes pic.twitter.com/NFqrYyGbI2— M•A•J (@Ultra_Suristic) September 24, 2019
Marca'nın en kötü 11 listesinde Manchester United'dan 3 futbolcu yer alması dikkat çekti: Aynı zamanda en kötü savunmacı seçilen Phil Jones, Fred ve bu sezon Inter'e kiralanan Alexis Sanchez.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)