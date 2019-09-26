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19:26 26 Eylül 2019
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    Mustafa Cengiz

    PFDK'dan Mustafa Cengiz'e ceza yok

    © AA /
    Spor
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    PFDK, yaptığı açıklamalardan dolayı Disiplin Kurulu'na sevk edilen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e ceza vermedi.

    © AA /
    Galatasaray Başkanı Cengiz, PFDK'ya sevk edildi
    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bugün yaptığı toplantı sonrası şu kararları aldı:

    "Göztepe'nin, 20.09.2019 tarihinde oynanan Göztepe - Konyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

    Aynı müsabakada Göztepe sporcusu Biyogo Poko'nun rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hakkında, 20.09.2019 tarihinde medyaya yaptığı açıklamalar nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

    Fenerbahçe'nin, 21.09.2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe - MKE Ankaragücü Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, stadyumda yanıcı madde bulundurulmasından dolayı 2019 - 2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün Güvenlik başlıklı 9. maddesinin 5. fıkrasına aykırı eylemi nedeniyle FDT'nin 46/1. Maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

    Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto D ve E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

    Sivasspor Kulübü'nün, 23.09.2019 tarihinde oynanan Sivasspor - Trabzonspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Osman Seçilmiş Güney Alt Tribün B, C, D, E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

    Aynı müsabakada Sivasspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

    Trabzonspor'un, 23.09.2019 tarihinde oynanan Sivasspor - Trabzonspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün kuzey A, B, C, D, F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

    Altay Kulübü antrenörü Özden Töraydın'ın 21.09.2019 tarihinde oynanan Altay - Keçirörengücü TFF 1. Lig müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

    Aynı müsabakada Altay Kulübü antrenörü Özden Töraydın'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

    Adana Demirspor Kulübü'nün, 21.09.2019 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Bursaspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey maraton üst C, D, kapalı üst kuzey A, B, kapalı üst güney D, E, G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

    Aynı müsabakada Adana Demirspor Kulübü'nün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 18 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

    Osmanlıspor Kulübü'nün, 21.09.2019 tarihinde Osmanlıspor - Altınordu TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5.250 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

    Ümraniyespor Kulübü'nün, 21.09.2019 tarihinde oynanan Ümraniyespor - Boluspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan maraton C ve kale arkası B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

    Akhisarspor Kulübü'nün, 22.09.2019 tarihinde oynanan Akhisarspor - Hatayspor TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

    Etiketler:
    Disiplin kurulu, Mustafa Cengiz, PFDK
    Topluluk kurallarıTartışma
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